OL - Mercato : Barcola souhaite le PSG mais n’ira pas au clash

Cible privilégiée du PSG depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola aurait succombé à la cour parisienne. L’attaquant en aurait informé l’OL, tout en assurant ne pas aller au clash avec son club formateur.

Est-ce une étape supplémentaire qui vient d’être passée dans le dossier Bradley Barcola ? À 20 ans, l’attaquant fait l’objet d’une cour assidue de la part du PSG et le travail en profondeur du club parisien ainsi que de Jorge Mendes, son nouvel agent, aurait enfin porté ses fruits. D’après L’Équipe, l’ancien de l’AS Buers a été convaincu par le discours de Luis Enrique pour rejoindre la capitale malgré l’arrivée désormais plus que probable d’Ousmane Dembélé à son poste dans les prochains jours. Barcola, de retour à l’entraînement depuis une semaine, en aurait informé l’OL ces dernières heures.

Un joueur difficile à remplacer

Un coup dur pour le club lyonnais, bien qu’il reste une lueur d’espoir dans ce dossier. En effet, le quotidien sportif avance que l’international Espoir ne compte pas rejoindre coûte que coûte le PSG. En gros, il n’ira pas au clash avec son club formateur et respectera la décision prise par John Textor et le board lyonnais concernant sa situation. La balle est donc dorénavant dans le camp de l’OL. Quelle va être la stratégie au sujet de Barcola ? Avec un talent certain et surtout un salaire qui est aujourd’hui le plus faible du onze titulaire de Laurent Blanc, Bradley Barcola ne sera pas facile à remplacer.

Avec une marge de manœuvre limitée sur le marché des transferts, le club lyonnais ne peut se permettre de casser sa tirelire. Enfin si, si le PSG met le paquet pour faire succomber l’OL, mais au niveau de la masse salariale, un départ de Barcola ne changerait pas grand-chose. L’OL est maintenant fixé, à John Textor et Santiago Cucci de montrer si oui ou non le nouveau projet lyonnais a pour objectif de garder les pépites lyonnaises afin de retrouver le haut du sommet français comme clamer depuis quelques semaines.