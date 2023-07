OL - Mercato : Cucci veut garder Lukeba et Barcola

Courtisés lors de ce mercato estival, l'Olympique lyonnais souhaite conserver Castello Lukeba et Bradley Barcola.

"Aujourd'hui, nous comptons sur nos meilleurs joueurs pour la réussite du projet, Lukeba et Barcola en font partie." Santiago Cucci s'est montré clair mercredi dans les colonnes de L'Equipe. Depuis le début du mercato, Castello Lukeba et Bradley Barcola ne manquent pas de convoitises. Le premier a des touches du côté de Leipzig (Allemagne) alors que le second du côté du Paris Saint-Germain (France).

Les deux joueurs ont fait leur retour à l'entraînement

Revenus de vacances ce lundi 24 juillet, les deux espoirs français participent pour le moment à la présaison avec les autres joueurs de l'effectif. À bientôt deux semaines du premier match en Ligue 1 face à Strasbourg, Laurent Blanc et son staff espèrent compter sur Lukeba et Barcola pour la saison à venir.