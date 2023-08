Alexandre Lacazette, attaquant et capitaine de l’OL à l’entraînement (crédit : David Hernandez)

Depuis mardi, les joueurs de l’OL ont posé leurs valises du côté de Divonne-les-Bains pour un stage de quatre jours. À une dizaine de jours de la reprise de la Ligue 1, l’objectif sera avant tout tourné vers le technico-tactique dans l’Ain.

Au sein du staff technique, personne ne se veut alarmant. Malgré trois défaites de suite en amical, Laurent Blanc ne souhaite pas tirer la sonnette d’alarme concernant sa formation. Chez les supporters, il y a pourtant un peu d’inquiétude face au jeu proposé par les coéquipiers d’Alexandre Lacazette depuis le début de la préparation. Avec deux petits buts inscrits en quatre matchs et une certaine pauvreté dans le jeu, l’OL n’a clairement pas rassuré ses fans depuis presque un mois. Seulement, à écouter l’encadrement lyonnais, ce constat semble avant tout logique.

Voir les Lyonnais dérouler serait forcément plus réjouissant, mais ces derniers paient encore la préparation physique réalisée du côté des Pays-Bas pendant dix jours. "En termes de charge, le gros du travail a été fait, a soutenu Antonin Da Fonseca, directeur du développement individuel et de la réathlétisation, sur OLPlay. Il y aura toujours un peu de travail athlétique, mais désormais, c’est avant tout préparation du match de Crystal Palace (samedi 18h30) et du retour à la compétition contre Strasbourg en Ligue 1."

Un pic de forme athlétique à la fin août

Ayant pris leurs quartiers à Divonne-les-Bains depuis mardi, les joueurs de l’OL vont donc avoir le droit à un peu plus de séances tactiques. Ce mercredi, une opposition contre une équipe locale sera réalisée aussi bien pour donner du temps de jeu aux internationaux Espoirs, de retour depuis une semaine, que pour retrouver de sensations techniques à un peu plus de dix jours de la reprise de la Ligue 1.

Tous les maux lyonnais depuis quelques semaines ne seront pas effacés en l’espace d’un mini-stage, que ce soit techniquement et athlétiquement. À l’OL, on planche sur un pic de forme à la fin du mois d’août, comme c’est souvent le cas dans les débuts de saison. Ne reste plus qu’à ne pas perdre de points bêtes en route d’ici là pour arriver face au PSG (dimanche 3 septembre) dans les meilleures dispositions.