Ce mercredi, les joueurs de l’OL effectuent leur deuxième séance à Divonne-les-Bains. Un entraînement qui se fera en présence de public à partir de 10h30.

Ils n’ont pas eu le temps de chômer. Arrivés mardi en fin de matinée du côté de Divonne-les-Bains, les joueurs de l’OL n’ont pas joué les touristes dans la cité thermale. A cinq jours de leur dernier match amical contre Crystal Palace (samedi 18h30), les Lyonnais ont effectué une première séance collective mardi en fin d’après-midi. Les 23 joueurs retenus par Laurent Blanc remettent ça dès ce mercredi matin. A la différence qu’ils ne seront pas seuls au complexe du Crêt d’Eau dans l’Ain.

La séance matinale se fera en présence de public et de certains médias comme Olympique-et-Lyonnais. Cet entraînement ouvert aux supporters est le premier de l’été et est à suivre en direct à partir du 10h30 sur notre site, via la chaîne YouTube de l’OL.