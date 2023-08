À une dizaine de jours de la reprise de la Ligue 1, l’OL est parti en mini-stage ce mardi à Divonne-les-Bains. En instance de départ, Karl Toko-Ekambi et Camilo n’ont pas été retenus par Laurent Blanc.

Plus que douze jours avant de retrouver l’OL en Ligue 1. En attendant de se rendre à Strasbourg dimanche 13 août (20h45) pour la 1re journée du championnat, les Lyonnais ont encore un match amical à disputer samedi contre Crystal Palace (18h30). Avant cela, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette vont vivre un deuxième stage dans cette préparation estivale.

Après 10 jours aux Pays-Bas, le club lyonnais a posé ses valises dans l’Ain ce mardi du côté de Divonne-les-Bains. Au programme, quatre jours d’entraînement dont une séance ouverte au public mercredi 2 août à partir de 10h. Ce mini-stage doit servir à travailler un peu plus sur l’aspect tactique et l’animation offensive avec notamment une opposition au cours des quatre jours.

Patouillet comme numéro 3 chez les gardiens

Pour ce rassemblement, Laurent Blanc a choisi de convier 24 joueurs. Les internationaux Espoirs de retour à la compétition samedi contre le RC Celta (1-0) sont bien présents et devraient jouer a minima une mi-temps samedi à Londres. Au rayon des retours, Henrique va retrouver le groupe lyonnais après presqu'un mois d'absence au contraire de Dejan Lovren qui soigne toujours une blessure aux ischios.

Le Croate n'est pas le seul absent. Blanc a décidé de se passer de Karl Toko-Ekambi et Camilo. Les deux joueurs sont en instance de départ, bien que les dossiers traînent en longueur, et ne font pas partie du futur plus ou moins proche entre Rhône et Saône. Malgré une bonne rentrée contre Vigo, Pathé Mboup a lui retrouvé le groupe Pro2 de Gueïda Fofana et va préparer le deuxième amical de la réserve, samedi contre Beaucaire à Décines.

Le groupe retenu pour le stage : Lopes, Riou, Patouillet - Diomandé, Henrique, Kumbedi, Laaziri, Lukeba, Mata, M. Sarr, Tagliafico - Alvero, Caqueret, El Arouch, Lepenant, Reine-Adelaïde, Tolisso - Barcola, Cherki, Jeffinho, Kadewere, Lacazette, A. Sarr