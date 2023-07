OL : la disette perdure pour Alexandre Lacazette

Muet depuis le début de la préparation, Alexandre Lacazette n'a pas encore la même influence que lors de la saison passée. Contre le Celta Vigo, l'avant-centre a manqué deux opportunités.

Bien évidemment, il n'incarne pas à lui seul les difficultés offensives de l'OL. Néanmoins, par son statut de capitaine, nous sommes exigeants avec Alexandre Lacazette, et si Jeffinho et Amin Sarr n'ont pas le rendement espéré, le numéro 10 lyonnais n'affiche pas sa meilleure forme non plus. Depuis le lancement de la préparation, il n'a pas trouvé le chemin des filets, et samedi face au Celta Vigo, il a peut-être bénéficié de ses deux plus grosses situations, mais le portier espagnol l'a empêché d'ouvrir son compteur (7e et 14e minutes).

Ensuite, l'avant-centre a progressivement disparu du jeu, pas aidé il est vrai par ses coéquipiers. Cela fait donc désormais cinq matchs, en comptant celui à Nice la saison dernière, que le buteur n'a pas battu un gardien.

Plus longue disette depuis son retour à l'OL

Auteur de 31 réalisations lors de l'exercice 2022-2023, Lacazette n'a bien sûr rien perdu de son instinct de tueur, mais cette disette est la plus longue depuis son retour à l'Olympique lyonnais à l'été 2022.

Comme le reste de l'équipe, qui n'a pas marqué depuis 270 minutes maintenant (trois rencontres), l'ancien Gunner tentera de mettre fin à cette mauvaise spirale samedi 5 août lors du dernier rendez-vous de la préparation face à Crystal Palace. Les retours de Rayan Cherki et Bradley Barcola, son principal pourvoyeur l'an passé, pourront l'aider dans cette quête. Un but de son leader et une victoire, l'OL ne demande pas beaucoup mieux actuellement.