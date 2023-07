Un OL toujours autant à la peine s'incline face au Celta Vigo (1-0)

Troisième revers de suite pour l'OL dans cette préparation. Les Lyonnais sont tombés encore une fois sur le score de 1 à 0 au Celta Vigo.

Cette fois-ci, Alexandre Lacazette a eu les occasions. Alors qu’il n’avait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent lors des trois premières rencontres amicales face à De Treffers (1-2), Manchester United (1-0) et Molenbeek (1-0), le capitaine de l’OL a eu deux opportunités dès les 15 premières minutes contre le Celta Vigo. Malheureusement pour lui et son équipe, le portier espagnol s’est interposé à deux reprises (7e et 14e) après des bons services d’Amin Sarr et Saël Kumbedi.

Durant un laps de temps allant de la 5e à la 25e minute, les Rhodaniens ont d’ailleurs su se montrer meilleurs physiquement et tactiquement que leur adversaire. Plus tranchant, l’Olympique lyonnais avait la mainmise sur la partie, malgré un déchet très important et de grosses lacunes techniques. Mais la fatigue faisant son effet, les hommes de Rafael Benítez ont terminé plus forts cette première mi-temps, inquiétant Anthony Lopes à la 29 et 40e, sans compter les nombreux centres imprécis.

Trop peu de rythme

Après un premier acte globalement très moyen, mais avec des velléités de relancer court et d’imposer des séquences de possession, tout en maîtrisant dans l’ensemble le plan défensif, le groupe de Laurent Blanc a poursuivi dans la même voie, manquant de rythme dans les transmissions. Tout le contraire de l’équipe de Vigo, à l’image de la frappe de Carles Peres bien sortie par Lopes à la 58e.

A la 66e minute, les quatre internationaux Espoirs (Lukeba, Caqueret, Barcola et Cherki) ont retrouvé les terrains avec leur club, de quoi donner un meilleur aperçu du 11 qui devrait commencer la saison. Mais le visage de l’OL n’a pas foncièrement changé, et sur une sortie un peu de trop lointaine de Lopes, Peres a superbement ajusté la mire dans le but vide (1-0, 73e).

L'OL n'est pas encore prêt pour la Ligue 1

À deux semaines du déplacement à Strasbourg (13/08) pour entamer le championnat, l’Olympique lyonnais n’est clairement pas prêt, et en quinze jours, il semble bien illusoire d’attendre de grandes améliorations. Pour l’heure, peu de bonnes choses sont à ressortir de la préparation, hormis éventuellement Clinton Mata, qui ne fait a priori pas de mal depuis son arrivée dans l’arrière-garde rhodanienne. La deuxième période se révèle même très inquiétante, notamment offensivement, bien que les affiches amicales ne donnent pas toujours la vérité d’un exercice.

Et de manière anecdotique, bien qu'au vu des dernières années, il soit difficile de faire la fine bouche, c'est donc le Celta Vigo qui a glané le Trophée Quinocho pour son centenaire, et ce, malgré un léger baroud d'honneur des visiteurs en fin de match. Pour le Cévenol et ses troupes, après un stage à Divonne-les-Bains du 1er au 4 août, il sera temps de prendre la direction de l'Angleterre afin d'affronter Crystal Palace, une dernière chance de relever la tête avant la Ligue 1. Rendez-vous le samedi 5 août.