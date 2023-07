Celta Vigo - OL : Laurent Blanc maintient son 11

Dans ce 4e match amical de l'OL ce samedi face au Celta Vigo (20h), Laurent Blanc a choisi de faire confiance au même 11 de départ que contre Molenbeek (1-0).

Même s'ils ont repris l'entraînement lundi, les quatre internationaux Espoirs de l'OL (Castello Lukeba, Maxence Caqueret, Rayan Cherki, Bradley Barcola) ne seront pas titulaires ce samedi sur la pelouse du Celta Vigo (20 heures). En effet, Laurent Blanc a opté pour la continuité avec un 11 de départ similaire à celui battu par Molenbeek la semaine passée (1-0).

Un trio offensif à nouveau titularisé

Derrière, on retrouve toujours Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico sur les côtés, avec une charnière Clinton Mata - Sinaly Diomandé qui vivra sa deuxième association. Au milieu, le trio Corentin Tolisso, Johann Lepenant, Mohamed El Arouch va devoir montrer qu'il peut évoluer ensemble, en faisant preuve surtout de plus de créativité. Devant, Alexandre Lacazette, esseulé depuis le début de la préparation lors des trois premières rencontres, sera accompagné à nouveau d'Amin Sarr et Jeffinho.

Pas de Lukeba, Caqueret, Cherki et Barcola donc au coup d'envoi, même si les quatre joueurs auront à n'en pas douter du temps de jeu face au club espagnol. En attendant de les voir sur la pelouse de Vigo, certains garçons joueront gros à deux semaines du voyage à Strasbourg (13 août) dans le cadre de la reprise de la Ligue 1.

La composition de l’OL : Lopes - Kumbedi, Mata, Diomandé, Tagliafico - Tolisso, Lepenant, El Arouch - Jeffinho, Lacazette, A. Sarr

Remplaçants : Riou, Laaziri, Lukeba, M.Sarr, Alvero, Caqueret, Reine-Adélaïde, Barcola, Cherki, Kadewere, Mboup