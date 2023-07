Une possible séance de tirs au but entre le Celta Vigo et l'OL

Alexandre Lacazette lors de son penalty contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Ce samedi à partir de 20 heures, le Celta Vigo et l'OL disputeront le Trophée Quinocho. En cas d'égalité, les deux équipes se départageront aux tirs au but.

Un premier titre en jeu ce samedi soir au stade Abanca Balaídos. À 20 heures, le Celta Vigo et l'OL se défient dans le cadre d'un match amical, mais aussi du Trophée Quinocho, comme nous l'indiquions dans cet article. Ainsi, si les formations se trouvent à égalité au score à l'issue du temps réglementaire, elles se départageront lors d'une séance de tirs au but.

En hommage à un ancien entraîneur du Celta

Ce tournoi, en une rencontre, est organisé depuis 1995 et rend hommage à Joaquín Fernández Santomé Quinocho, ancien manager de l’équipe espagnole et assassiné lors d’un cambriolage au club en 1988. La coupe est remise en jeu chaque année, et pour 2023, il s'agira d'un moment particulier. En effet, le RC Celta fêtera à cette occasion ses 100 ans d'existence.

Pour cette quatrième partie de la préparation, Laurent Blanc comptera sur les retours des internationaux Espoirs (Castello Lukeba, Maxence Caqueret, Rayan Cherki et Bradley Barcola). À deux semaines de la reprise du championnat de France, le Cévenol voudra certainement miser sur un 11 proche de celui qui défendra les couleurs rhodaniennes contre Strasbourg le 13 août prochain.