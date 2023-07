Ada Hegerberg au moment de son remplacement lors de Norvège – Angleterre (Photo by ADRIAN DENNIS / AFP)

Touchée à l'aine avant le match face à la Suisse, Ada Hegerberg ne jouera pas face aux Philippines dimanche matin.

Si la Norvège souhaite se qualifier pour les 8es de finale de la Coupe du monde, il faudra faire sans Ada Hegerberg. Juste avant la rencontre face à la Suisse mardi (0-0), l'attaquante avait dû déclarer forfait, blessée à l'aine. Ce samedi, et alors que le duel contre les Philippines est programmé à 9 heures dimanche, le sélectionneur a prévenu que la star norvégienne était trop juste pour participer à cette affiche.

La Norvège dos au mur

"Elle n'est pas prête. Le match arrive trop tôt après sa blessure. Elle travaille encore pour être prête pour le prochain rendez-vous", a-t-il déclaré. Mais pour qu'il y ait une prochaine fois, il faudra que l'équipe nordique s'impose face à son adversaire, et si possible largement, tout en observant le résultat du choc entre la Suisse et la Nouvelle-Zélande.

Actuellement, la Norvège compte un point, les Philippines trois, comme les Néo-Zélandaises. Les Suisses occupent la première place avec quatre unités.