OL : Dejan Lovren pourrait manquer tout le mois d'août

Blessé depuis le 14 juillet, Dejan Lovren devrait être absent encore plusieurs semaines. Il pourrait manquer le premier mois de Ligue 1.

Pendant que Castello Lukeba a retrouvé le groupe en début de semaine, Laurent Blanc doit toujours se passer de son homme d'expérience derrière, Dejan Lovren. Le Croate n'a disputé qu'une poignée de minutes face à De Treffers (1-2) le 14 juillet dernier, avant de céder sa place à Mamadou Sarr. Touché à une cuisse, l'ancien joueur de Liverpool a passé des examens à Lyon ensuite.

Pour l'heure, le footballeur de 34 ans suit des soins en Croatie comme l'indique L'Equipe. Il pourrait être absent durant l'intégralité du mois d'août, selon le média sportif.

Début septembre, le choc face au PSG

Si cela se confirmait, il raterait, en plus des deux dernières affiches de préparation face au Celta Vigo (29 juillet) et Crystal Palace (05 août), les duels contre Strasbourg (13/08), Montpellier et Nice en Ligue 1. Il faudra ensuite se tourner du côté de la réception du PSG début septembre, et pour l'OL, le forfait de Lovren pour ce choc serait un vrai coup dur.

Afin de compenser cette absence, et de renforcer un secteur de jeu peu fourni avec les départs de Cenk Ozkaçar (Valence) et Abdoulaye Ndiaye (Troyes) lors du mercato, l'Olympique lyonnais suit la piste menant à Duje Caleta-Car (Southampton), avec en prime Clinton Mata capable de jouer à ce poste.