Reims - OL féminin (0-3) : Hegerberg ouvre son compteur

Dans le succès lyonnais à Reims vendredi (0-3), la principale information vient du but d'Ada Hegerberg. Le premier de la saison pour la Norvégienne.

Au terme de la saison, la victoire de l'OL féminin à Reims ne sera certainement pas la rencontre qui nous reviendra en mémoire en premier. Pourtant, sur le papier, ce succès a tout pour lui. Un score assez large (0-3), pas de blessée et des joueuses économisées en vue des dernières sorties de 2024. Mais sur le terrain, Joe Montemurro, s'il a vu "une bonne performance collective", n'a pas non plus eu de quoi s'emballer.

Contre un adversaire mal classé (9e sur 12), les championnes de France en titre ont fait le travail, largement dominé leur vis-à-vis, mais elles ont surtout mis du temps à faire définitivement la différence. Si les Rémoises n'ont jamais semblé en mesure de revenir à la marque, il a fallu attendre la 77e minute et le but d'Ada Hegerberg pour voir les Fenottes doubler la mise.

Un but "qui fait plaisir"

Outre le doublé de Melchie Dumornay, on retiendra donc davantage la première réalisation de la saison de la Norvégienne. "Sur le plan personnel, il faut que je continue à augmenter mon temps de jeu à chaque match, a-t-elle commenté. J’essaye de mettre mes occasions au fond dès que je le peux, ce but fait plaisir. Je suis heureuse ce (vendredi) soir."

Il faut dire que pour l'instant, l'avant-centre compte seulement six apparitions toutes compétitions confondues avec son club. D'abord ménagée en début d'exercice, l'attaquante a ensuite connu un petit pépin physique l'éloignant des terrains durant trois semaines. Résultat, elle a jusqu'ici plus joué avec sa sélection (quatre affiches, 151 minutes) qu'avec l'Olympique lyonnais (105).

"Il me faut juste du temps"

Il faut donc espérer qu'elle ait désormais définitivement lancé son exercice 2024-2025 avec cette entrée en jeu et cette action décisive à Reims. "J’ai un bon niveau, mais il y a beaucoup de travail derrière, et ce but en est l’illustration. Je prends mon temps même si je suis impatiente de jouer. Il faut que je prenne soin de ces occasions et que je joue bien avec l’équipe. Je sais que ça va venir, il me faut juste du temps et que je continue de travailler", a-t-elle déclaré.

Montemurro aussi a conscience qu'il faudra encore être patient avec Hegerberg. "Ada est une superbe joueuse avec qui travailler. Il fallait faire attention sur la question de son retour avec sa blessure qui a pris plus de temps que prévu, a-t-il expliqué. On doit être prudent sur son temps de jeu, mais elle gagne en confiance semaine après semaine, et je pense qu’elle sera prête pour les grandes confrontations."