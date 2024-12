Cette saison, l'OL a connu très peu de blessures. Une "chance" qui ne doit en fait rien au hasard, mais est le fuit d'un travail méticuleux.

Ce samedi, seuls Saïd Benrahma et Saël Kumbedi sont absents du voyage à Angers pour cause de pépins physiques. Le premier devrait vite être de retour, tandis que le second est malheureusement pour lui souvent victime de la concurrence et joue très peu (quatre apparitions cette saison). Globalement, depuis la venue de Pierre Sage, l'OL a majoritairement pu s'appuyer sur un groupe au complet, épargné par les blessures.

L'effectif lyonnais est clairement trop large, mais si on le remarque autant, c'est aussi parce que l'infirmerie est vide la plupart du temps. L'entraîneur a ainsi tout le loisir de faire ses choix en fonction de la forme du moment ou des caractéristiques de l'adversaire. Mais alors comment expliquer que, contrairement à Nice ou Lille par exemple, qui jouent également une coupe d'Europe, le club rhodanien ait si peu d'éléments sur le flanc ?

La bonne collaboration des staffs

Un peu de chance, certainement, mais l'actuel 5e de Ligue 1 récolte a priori surtout les fruits d'une méthode efficace. "Il y a deux aspects. Le premier, c'est le staff au sens large. Durant les séances, nous faisons en sorte que le climat ne soit pas anxiogène. Les joueurs s'entraînent dans une ambiance positive mais avec de l'exigence. La partie médicale fait bon un travail dans le côté prévention ou dans la gestion de certaines blessures. La relation entre les deux pôles fait qu'il y a une honnêteté et un but commun, confie Pierre Sage. Les bonnes décisions sont prises en fonction des besoins des sportifs et non selon des positions de l'encadrement technique, ce qui est une excellente chose."

La gestion des temps de jeu sur certaines rencontres a ainsi permis à des garçons comme Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou encore Nemanja Matić, les plus anciens du vestiaire, de souffler. Cela peut poser des problèmes lorsque leurs remplaçants ne sont pas au niveau ou ne réalisent pas la performance escomptée, mais sur la durée, ce choix est pour l'instant payant.

Faire moins, mais avec plus d'intensité

Grâce aux outils technologiques, il est aussi possible de surveiller les datas pour chaque joueur, et donc d'adapter le travail et son utilisation en fonction de son niveau de forme. La semaine, le staff mise sur un précepte, la périodisation tactique, qui donne visiblement des résultats satisfaisants. "Notre méthodologie d'entraînement a vocation à limiter les risques pour les athlètes, tout en maintenant l'intensité dans les séances, détaille le coach originaire du Jura. Les gars rentrent dans un système qu'ils maîtrisent, que leur corps accepte, et le principe d'habitude se met en place."

Miser sur la qualité plutôt que sur la quantité, tel est son crédo pour éviter les blessures. "Notre approche est plutôt qualitative. C'est-à-dire qu'on ne va pas remplir des verres déjà pleins. On est plus dans une logique de dosage. Nous nous exerçons peut-être moins en volume que beaucoup de nos adversaires, mais on le fait toujours avec une grosse intensité et de l'exigence, explique le technicien lyonnais. On privilégie le fait qu'il y ait un rapport d'adversité permanent, et donc que l'on soit dans des contextes proches de ceux observés lors des matchs. Selon moi, ça aide à la progression."

Le retour d'Azerbaïdjan, le meilleur exemple

Le meilleur exemple de cette mise en application a d'ailleurs eu lieu très récemment. La semaine passée, de retour très tôt le vendredi 29 novembre d'Azerbaïdjan après la confrontation contre Qarabag (1-4), les Rhodaniens ne se sont pas entraînés. Ils ont simplement eu le droit à un petit décrassage, avant de revenir samedi pour l'unique séance avant de recevoir Nice. Le score final et la physionomie de la partie ont, sur ce coup-ci, donné raison à Pierre Sage. "Peut-être que dans le processus, nous n'avons pas activé tous les leviers de la récupération optimale, mais on y a gagné sur le plan mental et émotionnel, souligne-t-il. On ne double jamais les séances, hormis certains jeunes." Et pour l'instant, tout ça lui sourit plutôt bien.