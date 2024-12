OL : ambition, Bleus… Sage se livre sur Tolisso

Corentin Tolisso lors d’OL – Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Peut-être le meilleur joueur de l’OL depuis le début de la saison, Corentin Tolisso retrouve son niveau d’antan. De quoi lui permettre de retrouver l’équipe de France ? Pierre Sage s’est livré sur la réussite de son milieu.

Pierre Sage, quel est votre regard sur Corentin Tolisso en cette fin d’année ? En quoi a-t-il progressé depuis le début de la saison ?

Sage : En fait, c'est l'enchaînement des performances qui agit à la fois sur la qualité de ce qu'il fait, sa confiance, les initiatives qu'il va prendre. Vous avez vu, il marque un but extraordinaire à Qarabag. Bizarrement, dans le match suivant, il tente de nouveau une frappe de loin qui est à deux doigts de faire mouche. Donc c'est bien, ça lui donne une arme supplémentaire, une supplémentaire à l'équipe. J pense que le cercle vertueux va le ramener vers son plus haut potentiel, voire continuer à le développer. C'est un joueur qui a pour habitude de beaucoup travailler et de ne pas se reposer sur ce qui a bien été fait. Il va chercher les choses.

Cette année, il avait affiché son ambition en interne, il l'a démontré et aujourd'hui. Il confirme de match en match parce que c'est bien d'être bon au bout de trois matchs, mais c’est encore mieux au bout de 10 matchs. Depuis le début de saison, il est bon et je pense qu'il a encore de belles heures devant lui, des heures très proches et peut-être des heures lointaines.

"Les Bleus ? À un moment ou un autre, l'opportunité viendra"

Mériterait-il selon vous d'être appelé avec les Bleus ?

Je pense qu'il postule. Aujourd'hui, il y a d'autres joueurs qui sont appelés et qui ont fait partie des sélections précédentes, mais si on regarde un petit peu plus loin dans le rétroviseur, il faisait aussi partie de ces effectifs-là. Aujourd'hui, je pense que s'il continue à un moment ou à l'autre, l'opportunité viendra.

Quelle est la part de son travail personnel, du travail du staff, du vôtre pour cette prise de confiance et de conscience ?

Dans ce cas de figure, il n’y a que lui qui est responsable de ce qui lui arrive. C’est lui qui est 100 % de ce qu’il choisit de faire, donc tout le mérite lui revient.