Dans la nuit de mercredi à jeudi, un arrêté a été publié au Journal officiel afin de mettre en place la mesure des billets nominatifs prise par le gouvernement français. Certains matchs, dont ceux de l’OL, y seront soumis.

Est-ce que la motion de censure de l'Assemblée nationale et la chute du gouvernement Barnier a accéléré les choses ? Il y a de fortes chances puisque dans la nuit de mercredi à jeudi, un arrêté a été voté et validé dans le Journal officiel. Il concerne la mesure souhaitée par le ministère des Sports et de l'Intérieur sur l'instauration de billets nominatifs pour les matchs de Ligue et notamment ceux du PSG, de l'OM et de l'OL. Cette décision est désormais officielle même si elle comporte un changement par rapport à ce qui était annoncé préalablement.

Une mise en place dès le 15 décembre au Parc des Princes ?

Tous les matchs des trois clubs français ne sont pas concernés. Pour le moment, seules les confrontations directes auront droit à cette mesure. Est-ce que cela vaudra pour le PSG - OL, prévu dimanche 15 décembre, alors que les billets ont déjà été édités pour le Parc des Princes ? Réponse dans les prochaines heures mais l'opposition entre le club parisien et lyonnais fait partie des rencontres dans la ligne de mire des autorités. Cette mesure est prise pour lutter face à la persévérance des chants homophobes et des violences dans les stades. L’objectif affiché est de mieux contrôler les accès dans les stades de football.