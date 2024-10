Dans une intervention sur BFMTV, Gil Avérous, le ministre des Sports, a annoncé la mise en place d’une billetterie nominative pour les matchs de l’OL à compter du 31 décembre 2024.

Ces dernières semaines, l’actualité du football français tourne essentiellement autour des incidents qui se produisent dans les différentes tribunes. À Paris, à Marseille ou encore à Lyon, les récents matchs de Ligue 1 ont fait l’objet de violence, d’affrontements ou encore de chants racistes et homophobes. Le week-end dernier semble avoir été la goutte de trop pour le gouvernement Macron. Ce jeudi, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a reçu les dirigeants et les instances du football français pour lutter contre ce fléau. À la sortie de cette réunion, c’est le ministre des Sports qui a pris la parole sur BFMTV, informant des initiatives effectives dès la fin de l’année civile. "La volonté du gouvernement est d’éviter les sanctions collectives. On ira jusqu’à l’arrêt du match s’il le faut. On va activer la billetterie nominative. Je vais signer un arrêté qui va prendre effet au 31 décembre prochain."

"Identifier ceux qui feront l'objet d'interdiction de stade"

Dans les faits, cette décision gouvernementale concernera dans un premier temps les matchs de l’OL, de l’OM et du PSG avec "une billetterie nominative". Elle sera effective à partir du 1er janvier 2025, ce qui veut dire que la réception de Montpellier à Décines se fera sous cet angle du billet nominatif. "Chaque spectateur au stade devra avoir une place avec son nom pour qu'on puisse repérer d'où viennent les chants, les propos et pour identifier ceux qui feront l'objet d'interdictions de stade", a poursuivi Gil Avérous. Une réunion se tiendra dans les prochaines semaines avec l’instance nationale du supportérisme, mais une chose est sûre, cet arrêté sera effectif en 2025 et concernera ensuite tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.