Tanner Tessmann lors d’OL – Besiktas (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Titulaire pour la première fois en Ligue Europa, Tanner Tessmann a livré une prestation solide pendant une heure. Le milieu de l’OL n’est pas inquiet malgré la défaite contre Besiktas.

Première titularisation avec l’OL en Ligue Europa, mais une défaite. Comment jugez-vous ce match ?

Tanner Tessmann : Je me suis senti bien. Évidemment, déçu de ne pas avoir marqué dans le jeu. Mais je pense que l’équipe était prête, notre jeu était bon, mais à la fin, nous n'avons pas marqué. C’est une défaite amère et pas le résultat escompté, mais on prend ce qu’il y a à prendre et on garde la tête haute.

Vous avez tiré 30 fois et n’avez pas marqué. L’efficacité est la source de ce revers (0-1) ?

C’est vraiment décevant. Tout le monde dans le vestiaire sait que nous devons faire mieux et on regrette les occasions manquées. Mais on sait que la prochaine fois, on marquera, donc on garde le moral pour les matchs à venir.

"Une concurrence qui me pousse à me surpasser"

Vous avez été plutôt bon pendant une heure, mais faites face à une forte concurrence au milieu. Comment la gérez-vous ?

La concurrence au sein de l’équipe (pour le milieu de terrain) est magnifique, c’est l’une des raisons pour lesquelles je voulais venir. Il y a de super joueurs dont je peux apprendre et qui me poussent à me surpasser. J’ai hâte pour la suite de l’aventure.

Le scénario de Besiktas fait penser à celui contre l’OM. Est-ce votre sentiment ?

C’est un match similaire à celui contre Marseille, et après cela, nous avons enchaîné une très bonne série de victoires. On continue de pousser, on a une bonne équipe avec beaucoup de potentiel. On garde la tête haute avec les nombreux matchs à venir.