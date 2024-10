Van Bronckhorst (Besiktas) : "Sur le match, l’OL méritait mieux"

Ayant choisi de faire le dos rond pendant l’ensemble du match, Besiktas s’est finalement imposé contre l’OL jeudi soir (0-1). Giovanni van Bronckhorst a malgré tout reconnu la supériorité lyonnaise.

Dominer n’est pas gagner et le football le rappelle assez souvent. C’est ce qui fait sa magie, mais aussi sa cruauté, suivant que l’on se trouve du bon ou du mauvais côté du scénario. Jeudi soir, l’OL a été rattrapé par cette réalité et est certainement encore groggy après ce premier revers en Ligue Europa contre Besiktas (0-1). Les occasions, les Lyonnais les ont eues (30 tirs) mais n’ont pas été suffisamment précis dans le dernier geste (9 tirs cadrés) pour signer une troisième victoire consécutive. "On a affronté une solide équipe de Lyon quia fait peser beaucoup de menaces, a reconnu Giovanni van Bronckhorst, le coach adverse. Sur le match, l’OL méritait mieux, mais à la fin, on est parvenu à repartir avec ce superbe résultat, surtout après deux défaites."

"Encore l'espoir d'être là au prochain tour"

Cette inefficacité rhodanienne va forcément faire parler, mais ce match, l’OL le rejoue 10 fois et le gagne neuf fois. Seulement, l’opportunité ratée était bien jeudi soir face à une formation turque qui a joué sa partition comme elle l’entendait. Dos au mur, Besiktas a avant tout cherché à se montrer solide défensivement afin d’exploiter au maximum les transitions rapides. "Il nous a fallu une sacrée structure défensive pour tenir face à une telle qualité en face." Gênés en première période sur les ressorties de balle, les Turcs ont bien mieux exploité l’espace en seconde et fait le hold-up parfait à la 72e et le but de Gedson Fernandes. Avec de nouveau l’espoir "d’être là au prochain tour".