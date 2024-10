Ligue Europa : l’OL retombe à la 10e place après sa défaite

Pierre Sage félicitant Corentin Tolisso lors de Rangers – OL (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Deuxième avant son match contre Besiktas, l’OL a dégringolé au classement. Avec six points en trois matchs, les Lyonnais sont désormais 10e et donc barragistes.

En l’emportant contre Besiktas, l’OL aurait quasiment assuré sa présence en barrages de Ligue Europa en février prochain. Avec neuf points sur neuf, difficile d’imaginer autre chose et cela aurait surtout permis de viser plus haut avec les huit premières places directement qualificatives pour les huitièmes. Seulement, à force de vendanger sur le front de l’attaque, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette se sont fait punir défensivement. Après une première alerte d’Immobile, Besiktas a fait le casse parfait à Décines grâce à Gedson Fernandes. Pendant que le club turc s’est relancé dans cette campagne, l’OL marque logiquement le pas avec ce premier revers (0-1) et dégringole au classement.

Deux déplacements à venir avant le choc contre Francfort

Deuxièmes avant le coup d’envoi derrière la Lazio Rome, les joueurs de Pierre Sage pointent à la 10e place ce vendredi matin. Avec la nouvelle formule, chaque contre-performance ou résultat positif bouscule l’ordre établi et il n’y a pas forcément péril dans la demeure. Bilbao, huitième, n’est qu’à une longueur des Lyonnais. Seulement, ces derniers ont grillé un premier joker pour la qualification directe. Avec deux déplacements de suite à Hoffenheim et Qarabag, ils n’ont plus le droit à l’erreur avant de recevoir l’Eintracht Francfort à Décines, le 12 décembre. Les Allemands sont actuellement sixièmes de cette poule unique, de quoi donner un vrai aperçu de la suite pour l’OL.

Le calendrier de l'OL :

Déplacement à Hoffenheim (07/11)

Déplacement à Qarabag (28/11)

Réception de Francfort (12/12)

Déplacement à Fenerbahce (23/01)

Réception de Ludogorets (30/01)