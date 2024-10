Jeudi, les premières internationales lyonnaises ont joué. Pendant qu'Alice Sombath et Kysha Sylla prenaient l’eau avec les U23 françaises, Lindsey Horan a parfaitement fêté son titre olympique.

Ce vendredi, elles seront quasiment toutes sur le pont. Toutefois, les premières joueuses de l’OL à jouer dans cette trêve internationale l’ont été jeudi avec des fortunes diverses pour Horan, Sombath et Sylla. En milieu d’après-midi, l’équipe de France U23 a mordu la poussière en Allemagne. Ce n’était qu’un match amical, mais les Bleuettes se sont lourdement inclinées pour la première de Fabien Lefèvre sur le banc tricolore. Pour cette première sortie contre la Maanschaft avant un deuxième amical contre la Belgique, Alice Sombath et Kysha Sylla ont démarré sur le banc. Elles ont donc vu l’Allemagne faire le break à la 51e minute avant de faire leur entrée en jeu à la 61e minute. Cette lourde défaite contraste avec l’ambiance festive observée du côté d’Austin, aux États-Unis.

Les championnes olympiques célébrées

Plus de deux mois après le sacre olympique à Paris, les Américaines ont pu communier avec leur public à l’occasion d’une soirée spéciale contre l’Islande. Il n’y a pas eu photo avec une victoire des coéquipières de Lindsey Horan (3-1). La meilleure joueuse de Première Ligue en septembre était une nouvelle fois titulaire et capitaine. Elle a joué pendant 66 minutes avant de laisser sa place à Jaedyn Shaw. Cette dernière s’est d’ailleurs illustrée en marquant le deuxième but américain à la 85e minute, permettant à Team USA de prendre l’avantage au score.