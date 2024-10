OL féminin : Lindsey Horan élue joueuse du mois de septembre

Lindsey Horan a entamé sur la saison les chapeaux de roues. La milieu de terrain de l'OL a été récompensée par le titre de meilleure joueuse de Première Ligue du mois de septembre.

La première lauréate est Lyonnaise. Après quelques jours dédiés au vote, le résultat est tombé, offrant le trophée de meilleure joueuse de Première Ligue du mois de septembre à Lindsey Horan. La footballeuse rhodanienne, qui était tout juste revenue d'une campagne victorieuse lors des Jeux olympiques avec les États-Unis, a démarré la saison tambour battant.

Devant Mateo et Garbino (PFC)

En deux rencontres, elle a inscrit deux doublés, en plus d'une passe décisive. Des performances lui permettant de devancer deux coéquipières du Paris FC, Clara Mateo et Maëlle Garbino. Elle a obtenu plus de votes des suiveurs de la compétition nationale, raflant ainsi la distinction aux deux Franciliennes, qu'elle a d'ailleurs croisées dimanche en championnat (0-0).

L'Américaine a pu recevoir sa récompense avant de partir en sélection. En équipe nationale, elle jouera deux matchs amicaux contre l'Islande. Avec déjà six réalisations toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice 2024-2025, Horan est, comme on pouvait si attendre, une pièce maîtresse du système de Joe Montemurro. Au retour de la trêve, elle sera encore cruciale dans le choc entre l'OL et le PSG prévu le 3 novembre.