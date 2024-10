OL - Première Ligue : Lindsey Horan potentielle joueuse du mois

Avec Clara Mateo et Maëlle Garbino (Paris FC), Lindsey Horan fait partie des trois finalistes pour le trophée de joueuse du mois de septembre.

Le retour de la Première Ligue est synonyme de retour également pour le trophée de joueuse du mois. Celui de septembre sera forcément particulier, puisque les équipes ont disputé seulement deux rencontres, la troisième ayant eu lieu le week-end passé, en octobre donc. Mercredi, la FFF a communiqué sur les trois finalistes pour glaner cette première distinction de la saison.

Assez logiquement, les deux formations ayant réussi des cartons pour entamer l'exercice 2024-2025, l'Olympique lyonnais et le Paris FC, sont les deux clubs représentés. Le PFC a placé dans cette liste Clara Mateo et Maëlle Garbino, respectivement autrices de six et quatre buts, ainsi que de deux et une passe(s) décisive(s). Meilleure footballeuse rhodanienne contre Fleury (2-6) et Strasbourg (6-0) avec deux doublés et une offrande, Lindsey Horan postule elle aussi.

Les votes ouverts jusqu'à samedi

Pour voter en faveur de l'Américaine, vous pouvez vous rendre sur les réseaux sociaux du championnat ou du diffuseur, Canal +. Il est possible de désigner la lauréate jusqu'au samedi 12 octobre. La gagnante sera ensuite connue quelques jours plus tard. La saison passée, quatre Fenottes avaient remporté ce trophée : Eugénie Le Sommer (septembre), Melchie Dumornay (octobre), Damaris Egurrola (décembre) et Ada Hegerberg (janvier). Prêté au Havre, Inès Benyahia avait également eu le droit à cet honneur en novembre.