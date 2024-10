Contacté par l'OL pour prendre le poste de directeur sportif, Éric Abidal a mis en avant le manque de stabilité pour justifier son refus d'accepter la mission.

En septembre, au moment de revenir sur la mise à pied de David Friio, directeur sportif de l'Olympique lyonnais, John Textor avait dressé le portrait-robot de son successeur. Ce dernier devra posséder un profil bien particulier. Pour l'heure, aucune communication à ce sujet n'a eu lieu, et les dossiers sont donc gérés en interne, avec le concours de Michael Gerlinger, directeur global du football d'Eagle Football.

Parmi les noms revenant régulièrement pour occuper ce poste, celui d'Éric Abidal fait partie des plus cités. En septembre, nous vous faisions part d'un intérêt de sa part pour intégrer l'organigramme, une envie non réciproque. L'ancien dirigeant du FC Barcelone (2018 - 2020) donne lui sa version. "J’ai été contacté par l’OL. J’ai eu une discussion avec eux. C’est un club avec un énorme potentiel. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'actuellement, il soit structuré de la manière qu’il faudrait pour avoir de la stabilité, a-t-il confié à Free Foot. Je pense qu’il y a vraiment un décalage entre sa structure et la partie foot, alors que ces deux parties doivent être unies. De ce que j’ai pu échanger avec des personnes du club, je n’étais pas convaincu, et pour cette raison, j'ai décidé de décliner."

"Pas simple de tout coordonner en interne"

Passé par la formation rhodanienne entre 2004 et 2007, remportant trois titres de champion de France, il se montre assez circonspect quant à son évolution ces dernières années. "L'Olympique lyonnais d'aujourd'hui est différent. Il n'y a pas forcément l'ADN lyonnais, sans que ce ne soit une critique, au sein de l'institution. Je pense que ça peut manquer, notamment par rapport à la formation ou à l'idée directrice qu'elle doit prendre, a-t-il estimé. Son état d'esprit a changé, surtout vis-à-vis des entraîneurs. On ne retrouve pas forcément de stabilité concernant des décisions sportives, ce qui est selon moi une erreur."

Il conclut. "L'année dernière, ils ont trouvé la recette Pierre Sage, qui a su, par son discours, être impactant et convaincre. Désormais, il est visionné par tout le monde, mais je sais qu'en interne, ce n'est pas simple de tout coordonner et que tout le monde ait un objectif commun", a-t-il constaté. Une observation particulièrement valable lors du mercato estival.