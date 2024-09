Après le départ de David Friio, quelle suite pour l'OL ?

Vendredi, l'OL a annoncé la mise à pied de son directeur sportif, David Friio. Ce départ devrait chambouler pas mal de choses pour le fonctionnement du club.

Pierre Sage prendra la parole vendredi pour la traditionnelle conférence de presse avant le match à Lens dimanche soir (20h45). Une séance de questions-réponses très attendue, puisque hormis l'entraîneur, personne ne s'exprime ces derniers temps à l'OL. Le mercato notamment aurait besoin d'être détaillé, expliqué, défendu certainement par les dirigeants. Un rôle qui devait revenir à David Friio, mais ce dernier a été mis à pied vendredi 6 septembre par le club.

Depuis, aucune annonce n'a été faite sur la restructuration à venir. Il faudra attendre que le futur-ex directeur sportif rhodanien quitte définitivement l'Olympique lyonnais après sa suspension de toute activité avant d'en savoir plus. Si vraiment on nous en donne l'occasion d'en apprendre plus avec une communication officielle ? Car à l'instant T, difficile de définir quel visage prendra la restructuration.

Besoin de retrouver l'unité

Une chose est sûre, les septuples champions de France (2002-2008) doivent retrouver une unité, à la fois dans le vestiaire et dans les bureaux. "On a besoin d'une structure aujourd'hui, de cimenter tout cela afin que ça soit plus coordonné et qu'il y ait plus de lien entre le directeur sportif et l'entraîneur. C'est nécessaire pour manier et bâtir une équipe", a rappelé Enzo Reale dans Tant qu'il y aura des Gones. Or, ce n'était pas réellement le cas ces dernières semaines.

Le passage de Friio entre Rhône et Saône restera mitigé. Si une partie de la folle remontée de la saison passée peut lui être imputée, il paye aussi les non-départs de plusieurs membres de l'effectif cet été, des arrivées estivales qui questionnent, ainsi que de ses relations devenues compliquées avec John Textor. Finalement, son destin à l'Olympique lyonnais aura été sensiblement le même que celui de ses prédécesseurs.

Le poste de DS difficile à tenir à l'OL

Même sous Jean-Michel Aulas, ce poste de DS était difficile à tenir. "Juninho, Bruno Cheyrou (qui était chef de la cellule de recrutement), Friio... On a du mal à leur laisser de la place. On a vraiment l'impression que cette institution veut vivre sans, a observé Nicolas Puydebois. Sauf que dans les grandes écuries européennes, il y en a un, la hiérarchie est bien établie et ils peuvent travailler. Pourquoi ici ça ne fonctionne pas ?"

L'interventionnisme des présidents est forcément lié à ces échecs de cohabitation. D'Aulas à Textor, tous les deux aiment prendre les décisions, même sportives, et s'impliquent énormément à ce sujet. "C'est son jouet. Le problème, c'est que si tu prends un directeur sportif, c'est pour le laisser accomplir sa tâche comme il le souhaite, et pas l'empêcher de faire son boulot, a complété le milieu de terrain du Goal FC et nouveau consultant de TKYDG. Textor devrait rester à sa place, même si c'est un travail d'équipe, et là-dessus, j'ai l'impression que Friio a fait un peu cavalier seul."

Gerlinger au chevet de l'OL ?

Alors maintenant, quelle sera la suite pour l'OL ? Verra-t-on débarquer un autre profil pour succéder à Friio ? Quelques noms reviennent. Selon nos informations, Éric Abidal, ancien joueur lyonnais et dirigeant au FC Barcelone entre 2018 et 2020, est intéressé, mais ce ne serait pas réciproque aujourd'hui. Autre éventualité, celle de Michael Gerlinger, actuel directeur global du football d'Eagle Football et habitant de Lyon. La piste interne étant privilégiée, c'est plutôt lui qui pourrait organiser les opérations en lien avec le mercato rhodanien, avec l'appui de Matthieu Louis-Jean (directeur du recrutement) et Pierre Sage.

Les missions seront importantes en tout cas pour la personne qui sera amenée à prendre cette place, même si ce ne sera pas forcément avec la dénomination exacte de DS. "Il faut un important réseau déjà, et une vraie vision de ce que l'on veut à l'Olympique lyonnais, footballistiquement parlant, a détaillé Nicolas Puydebois. Le club reçoit beaucoup de CV de joueurs, et avec une idée claire de ta stratégie à court, moyen et long terme, tu vas plutôt aller toi chercher de bonnes pioches. Actuellement, on se demande à quoi sert la cellule de recrutement ?"

Quelle suite pour Sage ?

Et Sage dans tout ça ? Pourrait-il élargir son cercle d'influence avec ce départ et devenir un manager à l'anglaise, comme l'était Arsène Wenger à Arsenal par exemple ? "Je pense que c'est un rôle qui lui irait mieux. Il est peut-être trop gentil, car il débute pour envoyer des messages à David Friio et lui dire : "Je veux tels profils et on jouera comme ça" [...] En lui donnant les pleins pouvoirs, peut-être qu'il pourra oser plus, s'interrogeait Enzo Reale. Après, est-ce que faire ça alors qu'il vient juste de commencer c'est une bonne idée ?" Beaucoup de questions entourent l'OL alors que le championnat a repris depuis seulement trois journées, un signe que l'intersaison n'a pas été bien négociée. Maintenant, il n'est pas encore trop tard pour redresser la situation qui n'est sportivement pas catastrophique, mais il faut agir vite.