OL - TKYDG : Friio mis à pied, qui pour le remplacer ?

Ce lundi, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour pour un nouveau numéro. En raison de France - Belgique, l’émission a été enregistrée, mais a bien traité de l’actualité de l’OL avec le départ de Friio.

Pas d’émission en direct ce lundi pour "Tant qu’il y aura des Gones" mais des choses à dire malgré tout sur l’actualité de l’OL. Le trio composé par Razik Brikh - Nicolas Puydebois et Enzo Reale a passé pendant de longues minutes à parler du sujet marquant des derniers jours dans le club lyonnais : la mise à pied de David Friio, une semaine après la fin du mercato.

La question a été de savoir si ce départ était inévitable ou si John Textor a pris une nouvelle décision hâtive comme il en a l’habitude depuis son arrivée à l’OL. L’équipe de TKYDG était plutôt sur la même longueur d’onde avec un directeur sportif très probablement trop stricte sur certains aspects hors terrain et pas assez présent sur l’espace médiatique pour défendre son bilan. Le départ de Friio bientôt acté, reste à savoir si le poste va rester vacant ou s’il sera remplacé numériquement.

Veretout, bonne pioche ?

À cette question, plusieurs profils ont été présentés durant l’émission ainsi que le rôle de Matthieu Louis-Jean. Le chef du recrutement doit-il voir son rôle plus élargi ou doit-il rester dans l’ombre et laisser un Michael Gerlinger prendre ce poste plus proche de l’OL et moins d’Eagle ? Chacun se fera son opinion, mais une chose est sûre : Nicolas Puydebois et Enzo Reale ne souhaitent pas voir Pierre Sage avec un rôle de manager à l’anglaise, le coach ayant déjà assez de travail à gérer avec son vestiaire. Dans la troisième partie, le terrain est revenu au centre des discussions avec l’arrivée de Jordan Veretout. L’ancien milieu de l’OM va-t-il amener une plus-value à l’entrejeu lyonnais ? Si les qualités de l’international n’ont pas été remises en cause, son apport ressemble beaucoup à celui d’un Corentin Tolisso et surtout d’un Maxence Caqueret.