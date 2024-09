International français, Jordan Veretout vient renforcer le milieu de terrain de l'OL. Malgré un passé stéphanois et marseillais, il représente une bonne pioche pour la majorité des votants à notre sondage.

La question du milieu de terrain a tellement été mise en avant depuis plusieurs semaines que les renforts de Tanner Tessmann et Jordan Veretout intriguent. Les deux recrues estivales peuvent-elles amener quelque chose à l'entrejeu de l'OL ? Il est encore trop tôt pour le dire, surtout pour l'Américain qui débarque de Serie B italienne, mais la signature pour deux saisons de Veretout est plutôt une bonne nouvelle pour les supporters lyonnais.

En marge de cette signature, Olympique-et-Lyonnais avait posé la question de savoir si l'ancien Nantais est une bonne pioche pour Pierre Sage et la réponse est sans appel. Sur les près de trois mille votants sur X (anciennement Twitter), 76,4% estiment que oui. International français, avec plus de 500 matchs en pros et notamment des expériences réussies à la Fiorentina et à l'AS Roma, il a forcément des arguments en sa faveur.

Ses expériences à l'ASSE et à l'OM, l'affaire de sa belle-famille...

Toutefois, ce n'est pas vraiment l'avis de Nicolas Puydebois et Enzo Reale, comme ils l'ont confié lundi sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones. Nos deux consultants estiment que Jordan Veretout "peut apporter une plus-value, mais il aurait fallu que Maxence Caqueret parte. Il y a trop de mêmes profils au milieu maintenant. Il n'y a pas de plus-value technique." L'argument peut clairement s'entendre et c'est aussi une des raisons invoquées par ceux qui ont voté non au sondage. Mais ce n'est pas la seule.

Au sportif s'ajoute également l'extra-sportif avec notamment le passé stéphanois et marseillais de Veretout. Il n'est pas le premier et ne sera certainement pas le dernier à vivre cette situation. Néanmoins, l'affaire qui touche sa belle-famille lui est aussi reprochée alors que la gestion de l'OM avec le cas Greenwood avait créé des contestations même entre Rhône et Saône. S'il n'est pas le protagoniste de l'affaire, Jordan Veretout traîne une casserole derrière lui pour les supporters et il sera difficile de s'en séparer.