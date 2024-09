Après le Madrid CFF et la Juventus Turin, l’OL féminin affrontera le club albanais du KFF Vllaznia le samedi 14 septembre à 19h30. Cet amical au GOLTC sera le dernier avant la reprise du championnat.

Dans quinze jours, l’heure de la reprise aura sonné pour l’OL féminin. Sacrées championnes de France en mai dernier, les Fenottes remettront leur couronne en jeu à compter du 21 septembre et un déplacement à Fleury. Avant ça, Joe Montemurro a encore deux semaines pour imposer sa patte et faire monter en régime ses joueuses. Si Selma Bacha et Wendie Renard sont sur le flanc pour le moment, les Lyonnaises montent en puissance et auront l’occasion de se tester une deuxième fois ce samedi à Bourgoin. Après le Madrid CFF au GOLTC (2-0), l’OL affronte la Juventus Turin en Isère pour un deuxième amical de la préparation. Mais ce ne sera pas le dernier.

Le KFF Vllaznia, champion d'Albanie

Des discussions étaient en cours depuis déjà quelque temps et la formation rhodanienne disputera un dernier amical. Il se jouera une nouvelle fois au centre d’entraînement de Décines sur la pelouse du terrain Gérard Houllier contre une formation peu connue en France. En effet, le dernier adversaire des coéquipières de Daniëlle van de Donk n’est autre que le champion d’Albanie en titre, le KFF Vllaznia. Ce troisième et dernier match de préparation se tiendra le samedi 14 septembre à 19h30 au GOLTC. Une semaine avant la reprise des choses sérieuses avec la D1 féminine.