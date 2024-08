Face au Madrid CFF, l'OL féminin réussit sa première (2-0)

Devant un peu moins de 400 supporters, l'OL féminin a remporté son premier match amical face au Madrid CFF (2-0). La première période nous donne un aperçu des idées de jeu de Montemurro.

Une première sous le soleil et la chaleur de Décines, avec quelques encouragements pour accompagner le tout. Ce samedi, l'OL féminin disputait un premier rendez-vous amical dans cette présaison qui sera forcément particulière, car finalement assez courte avec l'ensemble du groupe en raison des Jeux olympiques. Joe Montemurro, le nouvel entraîneur, effectuait ses débuts sur le banc du centre d'entraînement, avec une composition qui disait beaucoup de son état d'esprit.

Les prémisses d'un nouveau système

Face au Madrid CFF, le coach australien a installé un 3-4-3 qui tranchait avec le 4-3-3 de Sonia Bompastor. Dans ce système, avec un losange au milieu, on a pu s'apercevoir que fort logiquement, il restait beaucoup d'automatismes à trouver, mais aussi que cette équipe avait envie d'aller de l'avant, quitte à assumer un certain déséquilibre. Très vite, ces velléités offensives ont trouvé un écho avec la connexion néerlandaise. A la 8e minute, Damaris Egurrola s'est insérée dans la surface pour trouver Daniëlle van de Donk qui a ouvert la marque (1-0). Par la suite, on a senti que l'intention était de pousser les milieux à répéter ces phases de jeu.

Tout n'était pas parfait bien sûr, l'Olympique lyonnais ayant raté plusieurs occasions, marqué par deux fois en position de hors-jeu et concédé des situations aux Espagnoles. Néanmoins, même lors d'un temps plus faible, dû certainement à la digestion de la grosse préparation à Tignes, les Fenottes ont montré leur supériorité par Melchie Dumornay, servie par Kadidiatou Diani (2-0, 38e).

Un nouveau 11 à la 60e

Contre un adversaire bien plus en avance dans sa préparation, les Madrilènes ayant déjà joué trois matchs, les Rhodaniennes n'ont jamais tremblé durant cette confrontation, même si elles ont eu nettement moins d'opportunités à se mettre sous la dent au retour des vestiaires. A l'heure de jeu, l'ensemble du 11 a été changé, donnant ainsi du temps de jeu à des jeunes éléments de l'académie pour les trente dernières minutes. Vicki Becho et Eugénie Le Sommer ont aussi pu reprendre du rythme. Dans le jeu, en revanche, il n'y aura pas grand-chose à retenir dans ce deuxième acte, qui voyait même une légère domination des dernières sixièmes du championnat espagnol par séquences.

Une première base de travail intéressante dans ce schéma, un succès assez tranquille, voilà donc le bilan de ce premier duel de l'été pour les Lyonnaises. En revanche, il faudra certainement attendre la semaine prochaine et la venue de la Juventus Turin à Bourgoin (07/09) pour voir Wendie Renard, Vanessa Gilles, Lindsey Horan ou encore Ada Hegerberg retrouver les pelouses avec l'OL.

Le 11 titulaire de l'OL face au Madrid CFF : Endler - Carpenter, Sombath, Sangaré - Egurrola, van de Donk, Marozsán, Däbritz - Diani, Dumornay, Chawinga

Le 11 face au Madrid CFF à partir de la la 60e : Benkarth (entrée à la pause) - Olivier, Sylla, Samadi - Charpentier, Ouazar, Coutel, Belhout-Achi - Becho (entrée à la pause), Le Sommer, Bekhaled