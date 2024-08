Mercato : Nabil Fekir (ex-OL) vers les Émirats arabes unis

Après cinq saisons passées au Real Séville, Nabil Fekir s'est envolé vers les Émirats arabes unis. L'OL avait introduit 20% à la revente en cas de futur transfert.

Mercredi dernier, Nabil Fekir a été aperçu à l’aéroport de Séville afin de quitter l’Andalousie. Selon la presse espagnole, l’ex-Lyonnais avait pris un avion en direction de Paris pour faire escale avant de s’envoler pour le Moyen-Orient. Un voyage annonciateur d'un départ.

Plus tard dans la soirée, le coach des Verdiblancos, Manuel Pellegrini, confirmait que le meneur de jeu avait plié bagage. "Je n’ai rien à dire sur Fekir, car tant que les choses ne sont pas faites, je ne peux pas donner d’avis. En fin de mercato, il y a beaucoup de mouvements. Nous verrons s'il part”. Plus gros salaire de l’effectif, l’international français a finalement quitté le club sévillan à deux ans de la fin de son contrat vendredi. Le gaucher a rejoint la formation émiratie d’Al-Jazira avec un bail de deux saisons à la clé. Dans l'opération, le club andalou a touché 4 millions d'euros.

Une pièce pour l'OL

Après avoir fait le bonheur de l'OL pendant six ans (2013-2019), le champion du monde 2018 avait rejoint le Betis durant l’été 2019 contre 19,75 millions d’euros, sans bonus. Dans ce mouvement, les dirigeants lyonnais avaient introduit un pourcentage sur une potentielle plus-value, ce qui est le cas ici.

Concernant sa carrière, Fekir a disputé 165 matchs avec l'équipe espagnole. Devenu un des éléments les plus appréciés et respectés par les supporters, il faisait partie des garçons importants de l'effectif puisqu'il était l'un des capitaines. Sur ces cinq saisons, durant lesquelles il a aussi connu de graves blessures, dont une rupture des ligaments croisés, le Gone a inscrit 29 buts et délivré 25 passes décisives. Il a aussi remporté la Coupe du Roi en 2022.