Mercato : un jeune d'Everton prêté à l'OL

Transféré à Everton dans les dernières heures du mercato, Francis Gomez (18 ans) a dans la foulée été prêté à l'Olympique lyonnais.

Faut-il y voir un lien avec le prêt d'Orel Mangala ? Toujours est-il que vendredi, lors du dernier jour du mercato, les dirigeants d'Everton et de l'OL ont passé plusieurs minutes/heures au téléphone. Il n'était pas vraiment question de la possible future acquisition du club anglais par John Textor et Eagle Football, déjà à la tête de l'Olympique lyonnais, mais plutôt de transferts.

Transferts au pluriel car outre le cas d'Ernest Nuamah, qui a finalement refusé Fulham, mais qui intéressait aussi la formation de Liverpool, les Rhodaniens ont prêté Mangala aux Toffees. Mais dans l'autre sens aussi, la connexion a bien fonctionné. En effet, un peu sous les radars, le pensionnaire de Premier League a envoyé dans le Rhône un de ses nouveaux joueurs.

L'OL annoncera sa venue plus tard

Francis Gomez, footballeur de 18 ans, a signé en Angleterre en provenance du Sporting Supreme, au Nigéria. Il s'est engagé dans un premier temps avec l'académie et le groupe U21, qu'il rejoindra à l'été 2025 après sa saison passée en France. Le jeune milieu de terrain gambien, dont la venue sera officialisée un peu plus tard par l'OL, devrait en toute logique évoluer avec la réserve, en National 3.