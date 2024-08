Mercato : Ernest Nuamah reste finalement à l'OL

Ce n'était sûrement pas prévu par l'OL, mais Ernest Nuamah a repoussé dans les derniers instants du mercato l'offre de Fulham. L'ailier est donc toujours Lyonnais.

Dans ce grand tourbillon qu'a représenté le dernier jour du mercato, il pouvait constituer une des dernières pièces du puzzle. Ernest Nuamah, que l'OL avait acheté pour 28,5 millions d'euros début juillet, était à deux doigts de rallier l'Angleterre en s'engageant avec Fulham. Les dernières informations à ce sujet faisaient état d'un transfert à 19 millions d'euros, plus un pourcentage à la revente.

Mais finalement, le Ghanéen a choisi de rester dans le Rhône, un an jour pour jour après sa signature à l'Olympique lyonnais via un prêt de Molenbeek. Une année pas toujours évidente pour l'attaquant, qui n'a pas eu le rendement espéré, bien qu'il soit encore jeune (20 ans). Il a disputé 33 rencontres la saison passée toutes compétitions confondues, pour trois buts et deux passes décisives.

7 ou 8 joueurs offensifs dans la rotation

Absent vendredi lors de l'incroyable succès rhodanien face à Strasbourg (4-3), Nuamah était de toute manière touché à la cuisse suite à la défaite contre Monaco (0-2). Il aura désormais toute la trêve internationale pour se remettre sur pied, n'ayant pas été retenu par sa sélection nationale. Il devra aussi composer avec une nouvelle concurrence puisque offensivement, Pierre Sage compte dorénavant sur l'apport de Wilfried Zaha, tandis qu'il vient de perdre Mama Baldé (Brest).

Ajoutons à ce contingent Alexandre Lacazette, George Mikautadze, Gift Orban, Malick Fofana, Saïd Benrahama, voire Rayan Cherki, s'il prolonge effectivement à l'Olympique lyonnais, et le jeune Enzo Molébé. Cela fait du monde au portillon, même avec trois compétitions. A voir comment l'entraîneur choisira de répartir le temps de jeu, notamment avec l'enchaînement Ligue Europa - Ligue 1 entre l'automne et l'hiver, et plus si qualification.