Mercato : l’OL officialise le départ de Baldé à Brest

Arrivé la saison dernière et définitivement acheté cet été, Mama Baldé quitte déjà l’OL. L’attaquant rejoint Brest contre un chèque de 4,5M€, assorti de bonus pouvant atteindre 2,4M€ et d’un pourcentage de 15% sur la plus-value d’un éventuel transfert.

En ce dernier jour de mercato, c’est la grande braderie à l’OL. Quand le club lyonnais a officialisé les arrivées de Warmed Omari et Wilfried Zaha, il a dans le même temps acté le départ en prêt d’Orel Mangala et la séparation avec Sinaly Diomandé. Mais dans ce vendredi 30 août chargé, la formation rhodanienne ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. Tard dans cette soirée, l’OL a informé ses supporters du transfert de son attaquant Mama Baldé à Brest. Le montant du transfert s’élève à 4,5M€, assorti de bonus pouvant atteindre 2,4M€ et d’un pourcentage de 15% sur la plus-value d’un éventuel transfert.

La Ligue des champions au programme

Arrivé à l’été 2023, Mama Baldé avait été prêté par Troyes avec option d’achat. Remis en scelle par Pierre Sage, l’attaquant bissau-guinéen avait convaincu les dirigeants de l’OL d’activer son option contre un chèque de six millions d’euros. Malgré son profil polyvalent sur le front de l’attaque, Baldé a fait les frais de la politique du club de devoir vendre dans ce mercato et va donc évoluer dans un nouveau club en Ligue 1. Avec la perspective de jouer la Ligue des champions dans les prochaines semaines.