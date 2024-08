Mercato : l'OL prête Mangala à Everton 

Orel Mangala célèbre son but lors de Clermont – OL (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Orel Mangala est officiellement un joueur d’Everton. L’OL a cédé son milieu de terrain belge en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Il ne manquait plus que l’officialisation. C’est désormais chose faite ce vendredi. Orel Mangala rejoint Everton dans le cadre d’un prêt. Le Belge était arrivé la veille à Liverpool pour passer sa visite médicale aujourd’hui, qu’il a réussie avec succès. Le Diable Rouge ira se relancer du côté de la Premier League, là où il avait été remarqué par l’OL. Ce départ précipité, six mois après son arrivée entre Rhône et Saône, a été un désaveu terrible pour John Textor. Un profil tout de même validé par la cellule de recrutement.

Le transfert le plus cher de l’histoire du club lyonnais n’aura pas joué cette demi-saison passée dans la peau d’un titulaire. Il ne l’a été qu’à quatre reprises en huit matchs joués. Très insuffisant pour le montant déboursé pour l’acquérir. C’est en ce sens que la direction lyonnaise ne l’a pas plus retenue que cela. Une chance à saisir pour se relancer du côté du club de la Mersey que l’ancien de Nottingham Forest ne ratera pas.

Un style de jeu différent

Everton n'a clairement pas les mêmes ambitions que l’OL. Et peut-être que le style de jeu du club du futur club de John Textor correspond plus aux qualités de Mangala que celui de la formation rhodanienne. À l’époque où l'ex-Stuttgartois défendait les couleurs de Forest, son équipe jouait assez bas pour permettre à son joueur de récupérer des ballons et de contrer son adversaire. La même philosophie est également présente chez toutes les équipes que Sean Dyche, l'entraîneur des Toffees, a dirigées. Le Bruxellois ne sera donc, à priori, pas surpris des méthodes du coach anglais.

Everton revanchard ?

En revanche, ce jeu, qui se veut efficace, va essayer de faire obtenir le maintien aux coéquipiers de Jake O’Brien en Premier League. Et ceci le plus tôt possible. C’est ce qui s’est passé la saison passée. Toutefois, les Livepooliens ont joué chaque match la boule au ventre. Une déduction de huit points était intervenue lors du dernier exercice. Essentiellement dû au non-respect des règles du Fair-play financier. Avec 40 points au lieu de 48, les Bleus de Liverpool se sont positionnés à la quinzième place, à quatorze points de la descente. Largement devant donc. Des exigences de classement qui ne sont clairement pas les mêmes que dans le Rhône, quoique l’OL soit bien parti pour jouer comme un club qui doit éviter la relégation.