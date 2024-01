Fekir (ex-OL) devient le capitaine du Real Betis

Avec le départ d’Andrés Guardado au Mexique, le Real Betis était à la recherche d’un nouveau capitaine. Cette distinction est revenue à Nabil Fekir, présent au club depuis maintenant cinq ans.

Il y aura toujours ce goût d’inachevé au moment de parler de la carrière de Nabil Fekir et de "et si…". Touché par une rupture des ligaments croisés alors qu’il était en pleine explosion, le meneur a réussi à rebondir avec notamment un titre de champion du monde avec les Bleus, mais les supporters de l’OL penseront toujours qu’il aurait pu aller plus haut. Il y a eu ce transfert avorté à Liverpool et finalement un départ à la surprise générale vers le Real Betis à l’été 2019. Un tremplin pour ensuite rejoindre l’un des gros clubs espagnols, pensait-on, mais l’histoire dure toujours entre le club andalou et le Lyonnais. Pas forcément épargné par les blessures, dont une nouvelle au genou qui l’a tenu éloigné des terrains pendant de longs mois, Nabil Fekir a récemment fait son retour, pour le plus grand plaisir des fans sévillans.

144 matchs avec le club andalou

Adoré du peuple verdiblanco - un comble pour un natif de Lyon -, le joueur offensif semble s’être fait une raison et profite désormais pleinement du cadre andalou pour prendre du plaisir sur le terrain, à l’image de cette Coupe du Roi remportée en 2022. Au Real Betis depuis cinq saisons (28 buts et 26 passes en 144 matchs), Fekir fait dorénavant partie des meubles et est l’un des cadres du vestiaire. Après l’avoir porté à l’OL, il portera à présent aussi le brassard de capitaine en Andalousie. Le club l’a en effet confirmé lors d’une cérémonie de passation avec Andrés Guardado. Ce dernier a décidé de rentrer au pays et s’est engagé avec le Club Léon. Avant de rejoindre le Mexique, il en a profité pour officialiser le capitanat à venir de Nabil Fekir.