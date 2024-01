Après Montpellier en 16es de finale de la Coupe de France, l’OL affrontera le FC Nantes. Plus que d’affronter une équipe de D2, Sonia Bompastor se satisfait de recevoir.

Dimanche (21h), l’OL se déplace dans l’Hérault pour affronter une deuxième fois en une semaine Montpellier. Après avoir facilement obtenu la qualification en Coupe de France, les Lyonnaises espèrent bien poursuivre leur sans-faute en championnat dans le sud de la France. Ce déplacement dans l’antre du MHSC lance deux semaines qui s’annoncent intenses pour les joueuses de Sonia Bompastor. Avec le match de dimanche, ce ne sont pas moins de cinq matchs à disputer entre le 21 janvier et le 3 février avec la réception de Reims.

Une cadence infernale entre championnat, Ligue des champions et donc Coupe de France féminine avec le 8e de finale contre le FC Nantes. "Le plus important est d’avoir eu un tirage au sort où on reçoit avec l’enchaînement des matchs, a avoué l’entraîneure lyonnaise. Je suis ravie d’accueillir le FC Nantes qui est un club historique. Ils sont en train de monter en puissance avec les féminines. C’est une belle affiche."

Le danger d'un relâchement

Quand les Nantais regrettaient de ne pas pouvoir accueillir l’ogre lyonnais en Loire-Atlantique, l’OL se satisfait d’éviter un troisième déplacement en une semaine. Face au rythme du calendrier, Bompastor pourrait bien être amenée à faire tourner contre le club nantais, club de D2 et sur le papier plus abordable pour faire des rotations.

Toutefois, la technicienne ne veut pas crier victoire trop vite avec le piège de la décontraction. "L’année dernière, malgré un parcours difficile, on n'a joué que des équipes de première division et on est allées au bout. Ça nous a permis dès le départ d’être concernées. Le danger d’avoir un tirage comme les gens le pensent plus favorable, c’est le relâchement, même si en termes d’expérience et d’exigence, ça n’arrivera pas."

Cette réception de Nantes le dimanche 28 janvier devrait permettre le retour de Kadidiatou Diani et pourquoi pas Delphine Cascarino. Des joueuses qui ont faim et qui mettront de côté toute forme de laxisme.