Coupe de France féminine : Nantes aurait voulu accueillir l'OL

Le week-end du 27 et 28 janvier, l'OL recevra le FC Nantes, pensionnaire de D2, en Coupe de France. Les Nantaises auraient aimé jouer ce match à domicile.

Une affiche déséquilibrée sur le papier. En 8es de finale de la Coupe de France, les Fenottes accueilleront le FC Nantes le week-end du 27 et 28 janvier (la date est à déterminer). Un tirage abordable pour l'OL, même s'il faudra se méfier des Ligériennes, actuellement troisièmes de D2.

Du côté des Nantaises, on est bien évidemment heureux de pouvoir se mesurer aux championnes en titre. "Quitte à prendre une D1, on est content de prendre la meilleure équipe française. Ce groupe mérite d’avoir l’expérience et l’opportunité de jouer ce match-là. Quand on pratique le sport de haut-niveau, on joue aussi pour ce genre de rencontre. Cela va être un accélérateur d’apprentissage car on devra livrer notre meilleure version pour tenter de les embêter", a commenté l'entraîneur, Nicolas Chabot, à Ouest-France.

Un club en plein développement

Cette confrontation, qui sera la première pour les coéquipières de Sylia Koui, la capitaine, face à l'Olympique lyonnais, sera une belle manière de se jauger par rapport au haut niveau. Néanmoins, Le FCN a une pointe de regret, celle de devoir se déplacer pour disputer ce grand rendez-vous. "Il y a quand même la déception de ne pas pouvoir recevoir. On aurait pu faire un évènement intéressant pour le développement du projet", a confié le coach.

En quête d'un exploit, Nantes a déjà éliminé Châteauroux (0-12), Albi (1-1, 4-2 t.a.b) puis Bourges (0-1) dans la compétition. La marche sera plus haute cette fois-ci.