Au lendemain de la qualification contre Montpellier, l’OL connait son adversaire en 8es de finale. Les Lyonnaises affronteront le FC Nantes à Décines le week-end du 28 janvier.

En gagnant contre Montpellier dimanche après-midi (4-0), l’OL s’est ajouté une date supplémentaire à son calendrier infernal en janvier mais ce n’est pas Sonia Bompastor qui va s’en plaindre. L’entraîneure lyonnaise veut "jouer toutes les compétitions à fond et la Coupe de France fait partie de nos objectifs. On sait qu’on a cinq matchs pour aller au bout, on vient d’en passer un", nous a-t-elle confié après le succès à Décines. La prochaine étape aura lieu le week-end du 28 janvier avec un 8e de finale de Coupe de France placé entre deux matchs de Ligue des champions. Pour ce nouveau tour, l’OL affrontera le FC Nantes après être allé en Autriche à la rencontre de St-Pölten et avant de recevoir le Slavia Prague le 31 janvier au Parc OL.

Moins de vingt-quatre heures après avoir décroché leur ticket pour les huitièmes, les Fenottes ont donc appris leur futur adversaire durant le jour de repos accordé par le staff lyonnais. Après n'avoir eu que des clubs de D1 la saison dernière durant son parcours, l'OL affrontera donc un club de D2 cette saison avec la réception des Nantais du côté du GOLTC le 27 ou 28 janvier prochain.