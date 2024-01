OL, Sage, Mercato, UF Mâconnais… votre avis nous intéresse

Au lendemain de la défaite de l’OL au Havre, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" reviendra sur ce revers. Il sera question de système de jeu mais aussi de mercato.

L’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" en avait presque perdu l’habitude. Celle de lancer une émission sur fond de défaite de l’OL. Après quatre victoires de suite, le club lyonnais a été rappelé à ses vieux démons avec un revers sur la pelouse du Stade Océane contre Le Havre (3-1). Accompagnée d’Alain Griezmann, Roland Vieira et Sébastien Grimaldi, représentants de l’UF Mâconnais, l’équipe de TKYDG décortiquera cette 10e défaite de la saison avec un focus sur Pierre Sage et le système utilisé en Normandie. En misant sur le 4-2-3-1, l’entraîneur lyonnais a-t-il fait une erreur ? Auriez-vous préféré rester à cinq derrière, quitte à ne pas faire de jeu ? La question vous est posée, à vous fidèles de l’émission et du site.

Dans un deuxième temps, un focus sera fait sur le mercato. La défaite contre Le Havre a encore mis en lumière certains manquements dans l’effectif lyonnais notamment dans la volonté de Pierre Sage de faire du jeu. David Friio a avancé que des recrues offensives étaient attendues mais l’OL doit-il seulement se concentrer sur ce secteur ? Enfin, Razik Brikh et Nicolas Puydebois consacreront la dernière partie de l’émission à leurs invités avec un zoom sur l’UF Mâconnais, le rôle de président d’Alain Griezmann, la récente nomination de Roland Vieira comme coach avec Florent Balmont comme adjoint. Si vous avez des questions ou remarques à faire sur le club de National 2, n’hésitez pas à nous en faire part dans la rubrique dédiée aux commentaires ci-dessous.

Pour rappel, cette émission sera diffusée en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.