Dimanche, Amel et Rachida Majri disputaient les 16es de finale de la Coupe de France féminine. Si l’OL est passé sans encombres contre Montpellier (4-0), l’ES Genas Azieu n’a pas réussi l’exploit face à l’OM (0-3).

Dans ce dimanche de Coupe de France, la famille Majri a dû faire un choix. Aller à Décines pour voir Amel affronter Montpellier avec l’OL ou se rendre à une dizaine de kilomètres du GOLTC pour donner de la force à Rachida, la jumelle, coach de l’ES Genas Azieu face à l’OM. Ce n’est pas tous les jours que le club rhodanien, qui évolue en R1, joue un 16e de Coupe de France et le choix a certainement dû être rapidement fait, sans qu’Amel Majri ne fasse la jalouse. Au contraire, elle aurait très probablement aimé être de la partie pour pousser sa sœur et lui donner quelques conseils sur le club marseillais.

C’est finalement le visage un peu triste suite à l’annonce de la défaite de Genas contre l’OM (0-3) qu’elle s’est présentée face à la presse. Mais la fierté familiale a vite repris le dessus et le sourire avec quand il a fallu parler de sa coach de sœur. "Ma sœur a quand même sauvé l’honneur des Majri en arrivant jusque-là. Je suis très fière d’elle. Marseille, c’est une belle équipe. Si elle était passée, ça aurait été un exploit. Sa route s’arrête là, mais son parcours est beau. Ce n’est que du bonheur pour elle, j’espère qu’elle va faire de grandes choses avec ce club."

4e titularisation de suite pour la Lyonnaise

Dans cet après-midi de Coupe chez les Majri, Amel a malgré tout réussi à amener haut le nom de la famille. Quand Genas concédait l’ouverture du score, l’internationale française mettait l’OL sur les bons rails avec un petit bijou dans la lucarne de Morche dès la troisième minute. Titulaire pour la quatrième fois de suite, Majri "se sent de mieux en mieux et prend du plaisir à enchaîner". Elle se remet à être décisive et c’est tout l’OL qui en profite même si les Fenottes "doivent encore gagner en constance". Après avoir marqué son premier but en coupe depuis la saison 2018-2019, la native de Monastir (Tunisie) a déposé un corner sur la tête de Vanessa Gilles pour le 4-0 lyonnais. Il n’y aura pas de duels sororicides en 8es de finale, mais la famille Majri avait de quoi être fière dimanche avec ses jumelles.