L’OL a voulu faire du jeu au Havre et s’est raté (3-1)

Après trois victoires de suite en championnat, l’OL avait l’occasion de remonter au classement face au Havre. Mais en changeant de système pour être plus joueur, Pierre Sage a fait la première erreur de son aventure.

La belle histoire n’allait pas pouvoir durer pendant cinq mois. L’OL et ses supporters n’auraient pas dit non, mais il fallait bien un moment où l’embellie observée sous Pierre Sage allait prendre fin. C’est donc tombé ce dimanche 14 janvier sur la pelouse du Stade Océane au Havre (3-1). Que la formation lyonnaise s’incline durant cette phase retour, personne ne s’imaginait un sans-faute donc cela n’a rien de surprenant. C’est plutôt le visage montré en Normandie qui a laissé un petit goût amer. Quand Luka Elsner faisait l’éloge de l’OL vendredi en conférence de presse en mettant en avant la cohésion et la solidité de ce groupe, tout a volé en éclat dimanche en fin d’après-midi.

Rayan Cherki, Alexandre Lacazette et Pierre Sage ont beau avoir salué la réaction d’orgueil durant le deuxième acte, le mal était fait depuis longtemps déjà. Dans ce match important pour la course au maintien, l’OL n’a pas existé et ce n’est pas ce semblant de sursaut à 10 contre 11 qui doit être une source de satisfaction. En l’espace de 90 minutes, les Lyonnais ont donné l’impression d’être revenus des semaines en arrière avec des gestes de frustration, des imprécisions techniques et ce sentiment de solidité collective qui a disparu. Est-ce le système en 4-2-3-1 qui a donné cette impression ?

L'OL n'a pas assez de talent pour être dans la maitrise

Dimanche, Pierre Sage avait choisi de changer son fusil d’épaule pour cette reprise de la Ligue 1. Comme face à Pontarlier en Coupe de France, l’OL a évolué avec une défense à quatre dans laquelle seul Clinton Mata faisait office de nouveauté. Avec un clean-sheet au compteur à Besançon, l’arrière-garde lyonnaise avait plutôt donné satisfaction et dans sa volonté de faire un peu plus de jeu qu’à la fin de l’année, Sage s’est convaincu de rester dans ce système face au Havre.

Cependant, le club normand n’est pas en National 3, sans faire injures à Pontarlier, et l’équilibre déjà bancal a coulé dans les grandes largeurs. Ce système a donc été la cause des maux lyonnais ? Alexandre Lacazette n’a pas voulu jeter la pierre sur son entraîneur. "Il faut dire au coach d’arrêter de jouer à quatre alors (sourires). C’est vrai que c’est dommage parce qu’on avait quand même gagné à quatre la semaine dernière. C’est au coach de décider, le club lui fait confiance, les joueurs aussi, donc on verra pour le prochain match. Ce sont les joueurs qui étaient sur le terrain donc c’est à nous de voir ce qui n’est pas allé pour le corriger au plus vite."

Le recrutement doit aider Sage dans sa quête

Forcément porté aux nues quand tout allait bien, l’entraîneur lyonnais va logiquement subir ses premières critiques ce lundi avec cet abandon de la défense à cinq en l’absence de Dejan Lovren. Toutefois, déjà interrogé sur la question juste après la défaite, Pierre Sage a d'abord joué la carte de l'humour en constatant en effet que l'OL s'était incliné trois fois dans ce système sous ses ordres et que "peut-être la réponse est sous mes yeux". Il a cherché à se défendre, estimant que son équipe a avant tout "subi les erreurs. Après, on a un effectif, l’idée n’est pas non plus de bétonner tout le temps. On recherche aussi la maîtrise. On voulait amener cette équipe havraise dans ses retranchements." Il a pu constater que son groupe était loin d’être guéri pour se lancer dans de telles expérimentations.

Il manque encore de quelques éléments pour pouvoir être en capacité de mettre en place un jeu plus séduisant sur le papier. David Friio a annoncé que le recrutement de joueurs offensifs suivait son cours. Mais cela ne concerne pas que l’attaque. Le milieu a besoin d’un peu plus de créativité pour apporter des alternatives. Dimanche, Maxence Caqueret et Corentin Tolisso n’ont pas démérité, notamment en infériorité numérique. Mais c’est trop peu pour pouvoir regarder vers le haut. Face au Havre, l’OL a tenté le pari du jeu, il a fait banqueroute.