OL : Lovren suspendu deux matchs fermes

En voyant rouge à sept minutes de la fin du temps réglementaire, Dejan Lovren a laissé l’OL à dix contre Nantes mercredi (1-0). Pour le défenseur croate, la reprise de la compétition ne se fera pas avant le week-end du 20 janvier en Coupe de France ou contre Rennes le 26.

Il a d’abord vu Mr Bastien sortir un carton jaune et s’est sûrement dit qu’il avait réussi à passer entre les mailles du filet. Mais dans le football actuel, la VAR est toujours là pour tenter de rendre un match le plus équitable possible. On peut se demander quel a été le raisonnement pour la faute d’anti-jeu de Jean-Kevin Duverne qui aurait dû valoir un deuxième avertissement, mais le rouge de Dejan Lovren n’a rien de scandaleux. En posant ses crampons sur le mollet de Mostefa Mohamed dans le rond central et sans véritable raison, le défenseur de l’OL a logiquement été exclu. Il a eu beau contester et montrer son agacement à sa sortie du terrain, difficile de vraiment prendre la défense de Lovren.

Un 16e de Coupe comme reprise ou Rennes ?

En plus de laisser son équipe en souffrance pendant une grosse dizaine de minutes pour garder le 1-0, Dejan Lovren a également repoussé sa reprise de la compétition. Le 7 janvier prochain, l’OL se rend à Besançon pour affronter le CA Pontarlier en 32es de finale de Coupe de France et l’ancien de Liverpool ne sera pas du voyage car son rouge a entraîné une suspension de deux matchs avec un en sursis comme communiqué par la commission de discipline jeudi soir.

Cette suspension veut donc dire que Lovren, qui avait récolté deux jaunes contre Clermont et Marseille, ne sera pas de retour à la compétition avant le 20 janvier prochain. Et encore cela tiendra d'une qualification en 16es de Coupe de France autrement ce retour sera repoussé d'une semaine et la réception de Rennes au Parc OL le 26 janvier à 21h.