L’OL se range derrière l’UEFA sur le projet Super League

Malgré les rumeurs autour d’un possible intérêt pour intégrer la Super League, l’OL a réitéré sa position aux côtés de l’UEFA et la FIFA. Le club lyonnais s’oppose à la création de cette compétition.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe jeudi sur la planète foot. Du moins surtout sur le Vieux Continent. Suite à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne considérant le monopole de l’UEFA et de la FIFA sur les compétitions de foot comme abusif, l’idée de la Super League a refait surface avec le Real Madrid et le FC Barcelone comme chef de file de ce projet. Les instances du football ayant été retoquées, elles peuvent malgré tout compter sur le soutien de plusieurs clubs et pas des moindres. Manchester United, le Bayern Munich ou encore l’Atlético de Madrid n’ont pas tardé à se ranger derrière l’ECA, l’UEFA et la FIFA. Une prise de position suivie en France avec la LFP, imitée dans la foulée par le PSG, l’OM et bien évidemment l’OL.

Une rumeur d'un intérêt lyonnais en Espagne

Jeudi soir, le club lyonnais a publié un communiqué dans lequel il confirme la position qui est la sienne depuis l’apparition de ce projet de Super League en 2021. Celle d’être contre cette création malgré les rumeurs venues d’Espagne affirmant un intérêt de John Textor pour profiter de cette nouvelle compétition afin d’en tirer une manne financière. Le discours entre Rhône et Saône est lui bien différent de celui de l’autre côté des Pyrénées. "Après avoir pris connaissance de la décision de la CJUE, l’Olympique lyonnais tient à affirmer et apporter tout son soutien sans réserve à l’ECA, l’UEFA et la FIFA. L’Olympique lyonnais exprime son attachement le plus fort à la solidarité, l’équité, la méritocratie et l’ouverture, seules garanties d’un sport juste et populaire."

Un message bref, mais clair au moins.