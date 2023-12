La LFP s’oppose à la possible création d'une Super League

Ce jeudi, le football européen a vécu une vraie secousse avec la décision de la Cour de justice de l’Union européenne d’ouvrir la porte à la création d’une Super League. La LFP a réaffirmé son soutien à l’UEFA et s’oppose à cette ligue ouverte.

C’est une véritable bombe qui a secoué le football européen ce jeudi matin. Plus de deux ans après l’idée mort-née de la création d’une Super League européenne à l’initiative de plusieurs clubs dont le Real Madrid et le FC Barcelone, l’Union européenne a rendu une décision qui risque de changer le paysage sur le Vieux Continent. La Cour de justice de l’UE a en effet estimé que les positions de la FIFA et de l'UEFA sont jugées abusives vis-à-vis de la Super League et que les instances à la tête du football européen ne peuvent pas bénéficier d'une exemption du droit à la concurrence au sein de l'Union Européenne. La porte ouverte donc à la création de cette Super League.

L'instance attachée "aux principes du mérite sportif"

Quelques heures après cette décision, la LFP a tenu à réagir et à se placer du côté de l’UEFA dans ce dossier. La Ligue de Football Professionnel soutient sans équivoque les compétitions organisées par l’UEFA. "Rien ne peut remplacer la légitimité, la crédibilité et le prestige des compétitions européennes telles qu’elles sont organisées depuis maintenant plus de 60 ans, peut-on lire dans la déclaration de Vincent Labrune, président de la Ligue. Nous sommes très attachés aux principes de mérite sportif qui doivent régir l’organisation de notre sport : que ce soit dans le cadre des qualifications aux compétitions européennes, mais aussi d’une manière plus générale aux principes de promotions / relégations."