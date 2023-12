OL - Nantes (1-0) : Gourvennec aurait trouvé un nul plus juste

Estimant que le FC Nantes avait eu la maitrise du match, Jocelyn Gourvennec estime qu’un nul aurait été plus juste contre l’OL. Seulement, un problème de finition et une transition rapide lyonnaise en ont décidé autrement.

Mercredi soir, l’OL a signé sa troisième victoire de suite en Ligue 1. Dans le même temps, en s’inclinant (1-0) au Parc OL, le FC Nantes a de son côté mordu la poussière pour la troisième fois consécutive. Deux dynamiques opposées qui permettent aux Lyonnais de revenir à deux longueurs des Canaris. Pourtant, mercredi, à l’issue de la rencontre, le sentiment qui prédominait chez Jocelyn Gourvennec n’était pas forcément de l’abattement, mais de la colère ou plutôt de l’incompréhension.

Celle de ne pas comprendre comment ses joueurs avaient pu lâcher cette rencontre de la 17e journée avec 62% de possession au coup de sifflet final. "Je suis très en colère, très frustré par le scénario du match. Vu ce qu’on a fait ce (mercredi) soir, ce n’est pas possible de le perdre, a pesté l’entraîneur nantais. Je me demande encore comment on a réussi à perdre ce match en ayant la mainmise sur la première mi-temps et en faisant le siège sur la deuxième. Le but qu’on prend, c’est une horreur. C’est impossible de se faire prendre comme ça sur 70 mètres alors qu’on est en place et ça a énormément, énormément de conséquences."

Aucun tir cadré en 90 minutes

Ayant eu le contrôle du ballon la majeure partie du match, le FC Nantes n’a malgré tout pas réussi à mettre en défaut le bloc compact mis en place par Pierre Sage. Moses Simon a bien essayé d’apporter un peu de folie offensivement, mais finalement Anthony Lopes n’a rien eu à faire. Mis sous pression à Monaco, le portier lyonnais n’a pas eu un arrêt à réaliser en 90 minutes mercredi soir.

Oui, Nantes a eu la possession, mais avec aucun tir cadré, difficile d’espérer plus, même si Gourvennec estime que le nul aurait été plus équitable. "Comme c’est le cas depuis qu’on est arrivé, on est bon dans la construction, mais on a un gros problème de finition et de réalisme, de détermination pour marquer. On centre 30 fois, on n’a pas été plus dangereux que ça. Ce sont des ballons chauds, ce ne sont pas des occasions. On ne cadre pas et ça explique le résultat. Mais ce n’est pas possible de ne pas partager les points a minima."

Pourtant, sans un grand Lafont, l’OL aurait pu mener au score dès le premier acte ou tuer le suspense sur des frappes de Lacazette et Cherki…