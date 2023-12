Pierre Sage fixe la feuille de route de l'OL pour 2024

Même s’il ne sait pas encore s’il sera le coach de l’OL en janvier, Pierre Sage ne veut pas se reposer sur les trois victoires de suite. Le maintien est encore loin pour les Lyonnais.

Pour la première fois depuis la 1re journée, l’OL n’est plus en position de relégable. Après une chute sans fin, la formation lyonnais a redressé la barre avec neuf points en trois matchs et finit la phase aller à une 15e place qui semblait encore inaccessible il y a deux semaines. Dans ce championnat à deux vitesses, une série était forcément nécessaire avant la trêve hivernale pour continuer de croire au maintien et les Lyonnais ont pour une fois répondu aux attentes. Les prestations à Monaco (0-1) et mercredi contre Nantes (1-0) ont montré encore les lacunes de l’OL qu’un mercato doit permettre de gommer.

Comme à son habitude, Pierre Sage n’a pas voulu s’enflammer malgré trois succès de suite. "Dans tous les cas, il manque encore 18 points et ça, c'est important de le savoir. Donc ça ne veut pas dire qu’on prendra une part de bûche supplémentaire. Ça veut seulement dire qu’il faut continuer à être studieux même si on se repose de manière à revenir dans les meilleures conditions, a rapidement temporisé le coach lyonnais. C’est notre danger à chaque fois qu’on gagnera. De toute façon, c’est un objectif qui se joue dans la durée."

Deux victoires de plus sur la phase retour

Avec désormais seize points au compteur, l’OL a pris un matelas de quatre unités sur le premier relégable qu’est Lorient et n’est finalement qu’à trois points de la 10e place. Seulement, l’équilibre est encore trop précaire pour ne regarder que vers le haut et Pierre Sage a fixé la feuille de route que ses joueurs devront suivre à partir du 14 janvier prochain au Havre pour être certains de rester en Ligue 1. Malgré un avenir incertain, l’entraîneur intérimaire se projette sur cette deuxième partie de saison de tous les dangers. "Aujourd’hui, l’équipe a encore besoin de points. On a encore besoin de 18, 19 points, on ne sait pas exactement. Donc ça correspond à six victoires et un nul et je pense que tout le monde doit avoir ça en tête puisque lorsqu’il reste 17 matchs, ça veut dire qu’il ne faut perdre de temps non plus."

Mal embarqué dans la course au maintien il y a encore dix jours, l’OL l’est un peu moins au moment de partir en vacances. Mais les problèmes sont loin d’avoir disparu.