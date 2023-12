Battue par Brighton (2-1), la réserve de l’OL ne devrait pas se qualifier pour les phases finales de la Premier League International Cup malgré deux victoires et un nul.

Avant le coup d’envoi face Brighton, l’OL avait très clairement son destin entre les mains. Une victoire contre les U21 des Seagulls et les portes de la qualification pour la phase finale de la Premier League International Cup étaient grandes ouvertes. Quatre-vingt-dix minutes plus tard, les joueurs de Gueïda Fofana sont désormais quasiment éliminés de cette course. Pour leur quatrième et dernier match dans la compétition, les jeunes Lyonnais se sont inclinés mercredi soir à Brighton sur le score de 2 à 1. Ce revers, le premier depuis le début de la phase de groupe, scelle le sort de l’OL, dorénavant troisième de sa poule derrière Brighton et West Ham. Seulement, ces deux formations, tout comme Chelsea, quatrième, ont encore une rencontre à disputer.

Un infime espoir de qualification

La réserve lyonnaise doit compter sur des scenarii plus qu’aléatoires pour pouvoir espérer voir le tour suivant. Ils sont tellement nombreux et tellement soumis aux résultats des uns et des autres dans les groupes A et C que l’on ne voit pas par quels miracles les coéquipiers de Justin Bengui seraient bien présents pour la phase finale de cette PLIC. Dans le foot, on ne peut jamais jurer de rien, mais à Décines, les carottes semblent bien cuites pour la réserve. Après trois victoires de suite en championnat, Gueïda Fofana et ses joueurs partent en vacances sur deux résultats frustrants entre le nul contre Ain Sud (2-2), lanterne rouge de la poule K en National 3, et cette défaite à Brighton qui anéantit les espoirs de qualification.