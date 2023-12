Ada et Andrine Hegerberg à la remise du Ballon d’Or 2018 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après avoir dû faire l’impasse sur le match aller, Andrine Hegerberg est bien dans le groupe de Brann ce jeudi (18h45). Les retrouvailles en Norvège avec Ada Hegerberg et l'OL auront bien lieu.

La symbolique de voir Ada Hegerberg de retour en Norvège avec l’OL, cinq ans après un 16e de finale de Ligue des champions, a pris un tout autre tournant mercredi lors de la conférence de presse de SK Brann. À l’occasion de ce rendez-vous médiatique, la présence d’Andrine Hegerberg a été confirmée dans le groupe norvégien, de quoi rendre à ce Brann - OL encore un peu plus d’intérêt.

Absente depuis août suite à un problème au genou, la milieu ne sera bien évidemment pas titulaire ce jeudi (18h30) à Bergen. Il se pourrait bien qu’elle n’ait pas non plus de minutes offertes sous la neige norvégienne, mais c’est déjà une belle victoire pour la famille Hegerberg de pouvoir voir les deux sœurs opposées lors d’un match de Ligue des champions.

"Un match normal pour nous deux"

Ce n’est pas la première fois qu’elles croisent le fer, mais le réaliser en Norvège apporte un côté sentimental en plus. Enfin pas pour tout le monde. "Je pense honnêtement que c'est plus spécial pour notre famille et les gens qui nous connaissent. C'est probablement plus difficile pour eux, a avoué Ada mercredi. Quand nous sommes sur le terrain, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est de bien jouer pour son équipe et de gagner."

Sœurs dans la vie, Ada et Andrine Hegerberg seront adversaires à l'Åsane Arena ce jeudi soir et les sentiments seront mis de côté pendant 90 minutes. L’attaquante de l’OL l’a rappelé, les Fenottes sont venues pour valider leur qualification en quarts de finale de la Ligue des champions. Néanmoins, face à la blessure qui a touché son aînée, la Lyonnaise a forcément eu un petit mot, espérant que "Andrine reviendra et qu'elle reviendra forte".