Ce vendredi soir, l’OL est allé chercher une victoire à l’arrachée à Monaco (0-1). Dans la période délicate, les Lyonnais ont pu compter sur un Anthony Lopes des grands soirs. Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Lopes a écœuré Balogun

On aurait pu mettre en avant le gros match de Maxence Caqueret et personne n’aurait rien trouvé à redire. Seulement, le résultat final (0-1) pousse à mettre en avant la performance d’Anthony Lopes. Coupable d’une erreur contre Toulouse qu’il a rattrapée dans la foulée, le gardien de l’OL a été parfait ce vendredi à Monaco. Il a l’habitude de briller quand la formation rhodanienne se retrouve acculée sur son but et Lopes l’a prouvé une fois de plus en Principauté. Si l’OL a pu faire un hold-up à Monaco, le Portugais n’y est pas étranger. On attendait son duel avec Ben Yedder, c’est finalement avec Balogun que cela s’est passé. Et Lopes en est largement sorti vainqueur.

L’attaquant américain lui a permis d’avoir la main chaude en première mi-temps avec deux gros arrêts (12, 26e) avant que Lopes ne se couche bien sur une frappe de Minamino. Une mise en bouche avant le plat chaud de la deuxième mi-temps durant laquelle Anthony Lopes a souvent vu le ballon naviguer dans sa surface. Sauvé par son poteau sur une frappe de Camara (52e), il s’est ensuite interposé une nouvelle fois à bout portant devant Balogun (66e) qui avait vu le cadre se dérober une minute avant sur une tête. Précieux dans ses sorties aériennes, Anthony Lopes a été un grand artisan de ce troisième succès lyonnais.

Le flop : Nuamah et Cherki frustrants

L’OL n’a tiré que six fois au but ce vendredi soir à Monaco. Son plus faible total cette saison en Ligue 1. La formation lyonnaise avait certes comme consigne de se montrer solide collectivement, mais ce manque d’allant offensif n’est pas d’aujourd’hui. Pourtant, l’OL a eu les situations pour se montrer dangereux, notamment en première. Monaco jouant haut, la vitesse de Nuamah a été recherchée. Le Ghanéen a plutôt bien percuté, mais que de déchets… Quand ce n’est pas la pelouse du stade Louis II qui l’empêchait de tenir debout, Nuamah a pris beaucoup de mauvaises décisions.

Dans sa volonté de forcer les choses, il force bien trop et se heurte parfois à des murs. Il apporte de la percussion et du déséquilibre et c’est une chose qui faisait vraiment défaut à l’OL. Seulement, il a encore trop de déchets et Lacazette se retrouve bien seul, car, à côté, Rayan Cherki n’est pas plus inspiré. Il avait certes bien lu le jeu en voyant un espace pour Nuamah qui s’est finalement trompé de direction, mais le numéro 18 lyonnais a perdu trop de ballons même s’il n’a pas rechigné à l’effort collectif et c’est tout à son honneur. L’OL a gagné un deuxième match de suite, mais offensivement, ce n’est clairement pas la bonne carburation encore.