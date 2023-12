A Monaco, Lopes a vu "un groupe de l’OL à l’unisson"

Auteur d’un gros match, Anthony Lopes a salué l’état d’esprit collectif de l’OL vendredi soir à Monaco (0-1). Le portier veut désormais enchaîner contre Nantes pour valider les deux succès de suite.

L’OL n’est plus dernier. Cela faisait 55 jours que cette série durait en Ligue 1. Néanmoins, cette 16e place de barragiste n’est pour le moment que provisoire, en attendant les résultats de Lorient et Clermont durant le week-end. Seulement, pour une fois, la pression est sur les autres et non sur le club lyonnais. En prenant six points sur les deux derniers matchs, les joueurs de Pierre Sage ne se sont pas fait distancer au classement.

Ils ont même fait mieux que ça : ils se sont complètement relancés et la victoire contre Monaco (0-1) vaut bien plus que trois points. Que ce soit au niveau comptable que dans les têtes. "Un tournant, je ne sais pas, seul le futur nous le dira, a tempéré Anthony Lopes au micro de Prime Video. On était venu avec des intentions de prendre des points ici. Il y avait des espaces et il fallait les exploiter. Ça a été bien fait en première mi-temps, mais on a eu plus de mal en deuxième mi-temps. On a eu un bel état d’esprit à ce moment-là pour ne pas encaisser de but et marquer en fin de match."

"Faire preuve de beaucoup d'humilité"

En trompant le gardien adverse seulement une minute après son entrée en jeu, Jeffinho a livré ses coéquipiers, le staff, mais aussi tout un club. Il n’y avait qu’à voir l’accolade entre David Friio et Anthony Lopes, auteur d'un gros match, à l’issue du match pour comprendre que ce succès en Principauté est une vraie bouteille d’oxygène. Il faudra maintenant confirmer à domicile contre Nantes mercredi prochain pour le dernier match de l’année 2023.

Mais Lopes a bon espoir, lui qui assure ne pas être maître du destin de Pierre Sage et des décisions de la direction pour le mercato. "On sent un groupe à l’unisson qui avance main dans la main. Il faut garder cet état d’esprit, mais faire preuve de beaucoup d’humilité. On veut juste avancer et sauver le club et ensuite on verra. Il faut un maximum de points à domicile ou à l’extérieur, ce qu’on a fait ce (vendredi) soir."

Dans ce championnat à deux vitesses, l’OL a enfin réussi à enclencher la seconde.