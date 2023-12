Dans un match riche en émotions, l'Olympique lyonnais a arraché la victoire (0-1) à Monaco. Après une première période solide suivie d'une seconde période sous tension, Jeffinho a inscrit le but de la délivrance. Ce succès, sculpté par le coaching de Pierre Sage offre à l'OL un léger répit très attendu.

Ils l’ont fait ! Après une victoire essentielle au Groupama Stadium dimanche dernier face à Toulouse (3-0), l’OL devait confirmer ce soir. Cependant, malgré une première période prometteuse, l'Olympique lyonnais a connu des moments particulièrement difficiles en seconde période. Pourtant, à l'approche du coup de sifflet final, Jeffinho a surgi pour offrir une victoire miraculeuse à son équipe (0-1). L’OL a pu arracher trois points précieux contre Monaco, s'éloignant ainsi provisoirement de la zone de relégation.

Le scénario du match a pris une tournure inattendue. Alors que la seconde période semblait échapper au club rhodanien, les choix de Pierre Sage ont permis aux Lyonnais de l’emporter. Un succès aussi inespéré que prestigieux. Après des semaines de tension, c'est un vent d'espoir qui a soufflé sur le stade Louis II ce vendredi. Si Pierre Sage s’est dit satisfait de la première période de son équipe le technicien lyonnais reste néanmoins réaliste : "au début de 2e mi-temps on a complètement laissé le jeu à l'adversaire. Ils auraient même pu, je pense ouvrir la marque et on a eu une ou deux opportunités, on en a transformé une, donc c'est bien".

Cinq changements

Le coach intérimaire n’a pas caché sa satisfaction du fait que les remplaçants soient à l’origine du but : "je suis très content aussi que ce soient les entrants qui marquent, surtout pour les rallier à la belle histoire qu'ils ont vécue ensemble ce soir". Le tournant de la rencontre a en effet été marqué par un coaching gagnant de Pierre Sage. En dix minutes, il a modifié radicalement sa formation avec cinq changements. Les entrées de Maitland-Niles, Kadewere, et Jeffinho en remplacement de Tolisso, Lacazette et Nuamah ont d’ailleurs été décisives. Ce sont en effet ces trois joueurs qui sont à l’origine du but de la victoire.

Provisoirement barragiste

Le but marqué par Jeffinho, survenu seulement une minute après son entrée en jeu, illustre parfaitement le scénario idéal pour un entraîneur. Ce but est le fruit d'une collaboration entre les remplaçants, avec un échange efficace entre Tino Kadewere et Ainsley Maitland-Niles, ce dernier offrant la passe décisive. Cette victoire éloigne l'OL de la dernière place, lui offrant un précieux sursis dans la lutte pour le maintien, car grâce aux trois points arrachés au stade Louis II, l'OL, lanterne rouge depuis la 9e journée se positionne provisoirement en tant que barragiste (16e). Il faudrait que Lorient (17e) perde et que Clermont (18e) ne gagne pas dimanche pour que les Lyonnais conservent leur position. Aussi, c'est le deuxième match consécutif sans encaisser de but pour le club rhodanien, un indicateur important pour une équipe qui pourrait jouer son avenir en Ligue 1 en fin de saison.

Bien que Pierre Sage reste discret sur son avenir à la tête du banc lyonnais, la perspective qu'il reste en poste jusqu'à la fin de la saison prend de l'ampleur. Cependant, cette décision entraînerait un coût significatif pour le club. N’ayant les qualifications requises par la FFF, l'OL devrait payer une amende de 25 000 € par match. Pour les 17 rencontres restantes après la trêve, cela représenterait une dépense totale de 425 000 €. Malgré ce coût, si Sage réussit à maintenir l'OL en Ligue 1, un tel investissement peut finalement s'avérer judicieux pour le club.